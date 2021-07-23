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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار النادي الأهلي| موسيماني : 10% من اللاعبين يشربون كحول وهذا سر التفوق علي الزمالك .. وصفقة جنوب أفريقية جديدة في الطريق

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة داخل النادي الأهلي سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:

كايزر تشيفز يكشف لـ صدى البلد حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجكوبو
https://www.elbalad.news/4899336
كشف فينا مافوسا، المتحدث الرسمي لنادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، عن حقيقة مفاوضات الأهلي لضم لاعب الفريق نكوسينجيفيلي نجكوبو.

موسيماني يفجر مفاجأة مدوية.. 10% من لاعبي الأهلي يشربون الكحول
https://www.elbalad.news/4899328
فجر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، عن مفاجأة مدوية عن تناول بعض لاعبي الأهلي للمشروبات الكحولية مؤكدا أنه هناك بعض لاعبي المارد الأحمر يشربون الكحول.

لاعب موسيماني.. برايتون يكشف لـ "صدى البلد" حقيقة تعاقد الأهلي مع بيرسي تاو
https://www.elbalad.news/4899304
كشف بول كاميلين المتحدث الرسمي لنادي برايتون آند هاف ألبيون الإنجليزي، عن حقيقة مفاوضات الأهلي لضم لاعبه الجنوب إفريقي بيرسي تاو.

تقرير تركي: أحمد ياسر ريان يقترب من مزاملة مصطفي محمد
https://www.elbalad.news/4899299
كشفت تقارير صحفية، عن إقتراب نادي ألتاي التركي من ضم أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المعار لصفوف سيراميكا كليوباترا.

ليس "سيرينو".. تعرف على اللاعب المنتظر انضمامه لـ الأهلي بعد تصريح موسيماني
https://www.elbalad.news/4899276
أثار بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، التكهنات حول الصفقات الجديدة للقلعة الحمراء بعد تصريح جديد له عن جنسية أحد اللاعبين.

موسيماني يكشف سر تفوق الأهلي والزمالك فى أفريقيا.. ويعلن عن صفقة جديدة
https://www.elbalad.news/4899232
جدد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، اعتذاره عن التعادل 1-1 في لقاء الدوري المصري الممتاز أمس الخميس ضد البنك الأهلي.
 

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أخبار النادي الأهلي| موسيماني : 10% من اللاعبين يشربون كحول وهذا سر التفوق علي الزمالك .. وصفقة جنوب أفريقية جديدة في الطريق

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