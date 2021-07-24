وفاة الشاعر فؤاد حجاج بعد صراع مع المرض

رحل عن عالمنا اليوم السبت، الشاعر فؤاد حجاج، بعد صراع مع المرض.

فؤاد حجاج هو مؤلف تترات مسلسل "حديث الصباح والمساء"، الذي عُرض للمرة الأولى عام 2001، وهو مأخوذ عن رواية بنفس الاسم "حديث الصباح والمساء" للأديب نجيب محفوظ، بمعالجة درامية خاصة للكاتب محسن زايد، وإخراج أحمد صقر، بينما شارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم والنجمات، ومنهم ليلى علوى، أحمد خليل، خالد النبوي، عبلة كامل، سامي العدل، دلال عبدالعزيز، سوسن بدر، توفيق عبدالحميد، محمود الجندي، سلوى خطاب، إبراهيم يسري، طارق لطفي، أحمد زاهر، محمد نجاتي، نيللي كريم، مها أحمد، أحمد رزق، موناليزا، جيهان راتب، حنان مطاوع، منة شلبي، وأحمد الفيشاوي.

كان يرى أن الشعر قد لا يستوعب كل أشكال التعبير، ولهذا كتب العديد من المسلسلات الإذاعية والبرامج الشعرية أيضًا ومنها "جحا 79" بطولة عبدالمنعم إبراهيم وإخراج مصطفى عيد، كما قدم لمسرح الدولة "قطار الحواديت" على مسرح البالون إخراج الدكتور عمرو دوارة وأيضًا "والله زمان يا فاطمة" على مسرح السلام إخراج حسام الدين صلاح.

ومن أشهر أعمال فؤاد حجاج الأدبية: وادي الخوف (ديوان بالعامية) 1971، في المحكمة (ديوان بالعامية) 1973، غنوة المطر (ديوان بالعامية) 2003، العمال والمسرح (دراسة مشتركة) 1979، غناوي القلب (ديوان مشترك) 1980، يوميات عبدالعال (قصيدة درامية) 1984، محاكمة شخصيات نجيب محفوظ (قصيدة درامية) 2003، نور النار (ديوان بالعامية) 1989، وفتافيت الجمر (ديوان بالعامية) 2004.

ومن الدراسات: المسرح والعمال 1989، بتهوفن معزوفة التحدي 1995، فارس مسرح الثقافة الجماهيرية 1997 للأطفال، علام .. وقطار الأحلام 2003 أعمال خاصة، طه .. قنديل من الوطن (رؤية وأشعار) عن كتاب رحلة التنوير للدكتور سمير سرحان والدكتور محمد عناني.

الأوسمة والجوائز: جائزة العيد الأول للفن والثقافة عام 1979 (وزارة الثقافة)، جائزة الميكروفون الذهبي عام 2001 (مهرجان الإذاعة والتليفزيون)، شهادات تكريم من أغلبية جامعات مصر، وشهادات تكريم من مديريات الثقافة بالأقاليم، ومنحة التفرغ لعامي 1996 – 1997 (وزارة الثقافة).