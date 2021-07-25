ميرهان حسين تغني اتقل لـ عمرو دياب.. فيديو

نشرت الفنانة ميرهان حسين فيديو لها عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” وهي تغني فيه أغنية “اتقل” للفنان عمرو دياب.

وعلقت ميرهان حسين على الفيديو: “في حب هذه الأغنية”.

يذكر أن عمرو دياب، طرح أغنيته الجديدة "اتقل" ضمن الحملة الدعائية لإحدى شركات المياه الغازية، الأغنية تعد هي ثاني أغنيات الهضبة التي يطرحها في صيف 2021 بعد أغنية "الدنيا بترقص".

"اتقل" كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع أحمد إبراهيم، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وظهر عمرو دياب في الأغنية وسط أجواء صيفية مبهجة، ورافقه في الغناء جمهوره على إيقاعات الأغنية الراقصة.

يذكر أن الهضبة كان طرح منذ أيام أغنية "الدنيا بترقص" وهي من إخراج طارق العريان وكلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم.

ونجح الهضبة في تصدر قائمة الأكثر استماعا على تطبيق "أنغامي" فور طرح أغنيته "الدنيا بترقص" .