حكم الفن.. علي جمعة: اللي مش عايز يدخل السينما براحته

وجه الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رسالة لمن يرى أن الفن حرام وجميع أنواع الفن لا تصح، قائلا "لو مش عايز تدخل السينما براحتك".

وقال علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن الأزهر به هيئة كبار العلماء تعرض الرأي الشرعي في الحالات والقضايا الجدلية ورأيها غير ملزم والإلزام لا يكون إلا من الجهات المختصة.

وذكر أن الهيئة قد أصدرت رأيها في أحد الكتب بعنوان "الحون يحاكم الإله" ورأت أن الكتاب لا يصح، منوها أن هذا الرأي غير ملزم ومصادرة الكتاب لا تكون إلا بقرار من النيابة العامة إذا رأت أن الكتاب له أثر ضار على المجتمع والفكر.

وأوضح، أنه ذات مرة، طلبوا من الإفتاء الرأي في أحد الأغاني لأحد الأفلام، فطلبت منهم حذف كلمة من هذه الأغنية قد تحدث مشكلة أو أثر سئ، فحذفوها بناء على هذا الرأي.

حكم الغناء في الإسلام

رد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على حكم الأغاني، والتى يكثر الحديث بشأنها ويفتي البعض بالتحريم القاطع لها.

وقال مفتي الجمهورية، في فيديو له، إن مسألة الأغاني لها موقف في دار الإفتاء المصرية فنظرت الدار في النصوص الشرعية التى تحدثت عن الغناء ووجدنا أن ما كان صريحا في هذه الروايات والنصوص في التحريم لم يكن صحيحا وما ورد صحيحا في هذه المسألة لم يكن صريحا في التحريم.

وأفتت دار الإفتاء المصرية، إن كل ما يؤدي إلى ترقيق المشاعر والأخذ بيد الإنسان نحو الرقي الروحي لا حرج فيه، وكل ما يؤدي إلى إثارة الغرائز لدى الإنسان وتحريك الشهوات وإثارة ما هو كامن فهذا يمنع ويمتنع الإنسان عنه وهذا يدركه الإنسان بحسه ومشاعره.