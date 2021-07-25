فضل شاكر يدخل الأعلى مشاهدة بـ عايشين ومش عايشين

تمكنت أغنية “عايشين ومش عايشين” للفنان فضل شاكر من الدخول الى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة فى مصر، بعد أن طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

وحققت “عايشين ومش عايشين” لـ فضل شاك من ما يزيد عن 2 مليون مشاهدة منذ طرحها من 4 أيام.

“عايشين ومش عايشين” لـ فضل شاكر كلمات: رؤوف رأفت، ألحان: أحمد العمر ومحمد الأيوبي، توزيع ومكس وماستر: عمرو الخضري، مدير انتاج: ماجد سليمان، صولو اكورديون: محمود شاهي، جيتار: مصطفى نصر، بيز جيتار: سيكا، ناي: محمد عاطف، قانون : عمرو الصواف، كلارنيت: حموسو.

كواليس الأغنية :

وكان قد عبّر الموزع الموسيقي عمرو الخضري، عن سعادته بالتعاون مع الفنان فضل شاكر في أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “عايشين ومش عايشين” والتي طرحها أمس عبر القناه الرسمية الخاضة به على موقع “اليوتيوب”.

وقال عمرو الخضري في تصريح سابق لـ “صدى البلد”: كلمني مدير الانتاج الاستاذ ماجد وقالي فيه أغنية كلام ولحن والفنان فضل شاكر حابب يوزعها معاك فـ جاتلي واشتغلنا عليها والحمدلله خلصت بالشكل كويس وابتدينا في الميكس والماستر والحمدلله طالعة حلوة جدا والفنان فضل شاكر، من الاصوات المهمة جداً بالنسبالي".