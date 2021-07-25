عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فضل شاكر يدخل الأعلى مشاهدة بـ عايشين ومش عايشين

فضل شاكر
فضل شاكر

تمكنت أغنية “عايشين ومش عايشين” للفنان فضل شاكر من الدخول الى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة فى مصر، بعد أن طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

 

وحققت “عايشين ومش عايشين” لـ فضل شاك من ما يزيد عن 2 مليون مشاهدة منذ طرحها من 4 أيام.

 

“عايشين ومش عايشين” لـ فضل شاكر كلمات: رؤوف رأفت، ألحان: أحمد العمر ومحمد الأيوبي، توزيع ومكس وماستر: عمرو الخضري، مدير انتاج: ماجد سليمان، صولو اكورديون: محمود شاهي، جيتار: مصطفى نصر، بيز جيتار: سيكا، ناي: محمد عاطف، قانون : عمرو الصواف، كلارنيت: حموسو.

كواليس الأغنية : 

 

وكان قد عبّر الموزع الموسيقي عمرو الخضري، عن سعادته بالتعاون مع الفنان فضل شاكر في أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “عايشين ومش عايشين” والتي طرحها أمس عبر القناه الرسمية الخاضة به على موقع “اليوتيوب”.

 

وقال عمرو الخضري في تصريح سابق  لـ “صدى البلد”: كلمني مدير الانتاج الاستاذ ماجد وقالي فيه أغنية كلام ولحن والفنان فضل شاكر حابب يوزعها معاك فـ جاتلي واشتغلنا عليها والحمدلله خلصت بالشكل كويس وابتدينا في الميكس والماستر والحمدلله طالعة حلوة جدا والفنان فضل شاكر، من الاصوات المهمة جداً بالنسبالي".

 

فضل شاكر الفنان فضل شاكر يوتيوب عايشين مش عايشين أغنية فضل شاكر

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. ضياء السيد: الدوري ممكن يبوظ.. وكشري يرد على اتهام التفويت لـ الأهلي

بقوة 671 حصان .. أودي RS Q e-tron تشارك في رالي داكار

تسريبات تكشف سعة بطاريات هواتف وان بلس الرائدة OnePlus 10

طلاب الثانوية العامة يتوافدون على اللجان لإنهاء اجراءات التفتيش والتعقيم

19.04 مليون بطاقة ائتمان أصدرتها البنوك بنهاية العام المالي الماضي

انتشار الخيام على شواطئ رأس البر هربا من جشع مؤجري الشماسي.. فيديو وصور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القولون انفجر.. إعلامي يكشف تفاصيل جديدة عن عملية الفنانة ياسمين عبد العزيز

أغلقت التعليقات.. هجوم شرس على يسرا بعد حديثها عن سمير غانم

لراغبي البناء.. غرامة 100 جنيه يوميا حال عدم إتخاذ هذا الإجراء

مُدرسة في المنوفية تفجر مفاجأة عن امتحان الفيزياء الثانوية العامة.. فيديو

ضياء السيد: صالح جمعة مجاش التمرين ومنعرفش السبب

شاهد زوج ينشر مقاطع مخلة لزوجته على TikTok.. ومطالبات بمعاقبتهما

إثيوبيا تسحب معداتها من فوق سد النهضة.. تفاصيل

لنشرها مقاطع مخلة..فتاة الهوهوز تنتظر الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القاتل التافه رزق.. شاب يحاول قتل حبيبته باليويو

تصرف غريب من سائق دليفري بعد رفض الزبون دفع إكرامية.. فيديو

عن طريق الغازات.. مخاوف بشأن طرق انتقال جديدة لفيروس كورونا

شاهد.. صاعقة برقية تضرب منزلا وتحرقه بالكامل |صور

فيديو

مقتل لورديانا ووفاة دلال عبد العزيز .. شائعات تطارد الفنانين

فيديو جراف.. مفيش حد عاجبه إيمان البحر درويش وأزمات لا تنتهي مع الفنانين

أغلقت التعليقات.. هجوم شرس على يسرا بعد حديثها عن سمير غانم

أصغر عريس.. جدل في العراق بسبب زفاف طفل

المزيد

ساحة رأي

وفاء ابو السعود تكتب: حائرون على الطريق

د.فتحي حسين يكتب: ثورة 23 يوليو المجيدة

بيري محمد يكتب: الاسكواش بعيون مصرية

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

مني داوود تكتب: حنيني في طريقي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

اﻟﻤﺰﻳﺪ