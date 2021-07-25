زحام في شوارع وسط البلد وكورنيش النيل | شاهد

شهدت شوارع وسط البلد وكورنيش النيل زحاما كبيرا من المواطنين فى آخر أيام إجازة عيد الأضحى .

رصدت عدسة موقع صدى البلد ، أجواء آخر أيام فى إجازة عيد الأضحى ، فى شوارع وسط البلد وكورنيش النيل .

و أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة خلال طقس اليوم، الأحد، حيث يكون حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون مائلا للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويظل طقس الغد، معتدل الحرارة ليلا، بينما تظل هناك نسب رطوبة ملحوظة في ساعات الليل، على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وتكون الظواهر الجوية المؤثرة في طقس اليوم، هي نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.