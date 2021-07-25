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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ديانا حداد تكشف تفاصيل علاقتها بوالدتها وأبنائها

ديانا حداد
ديانا حداد

إطلالة مميزة أطلت بها الفنانة ديانا حداد ، في ضيافة الإعلامية ديالا مكي من خلال برنامج "مشاهير" عبر تلفزيون دبي، والذي عرض في عيد الأضحى المبارك عبر سهرة فنية تكريمية، قدمت خلالها برفقة فرقتها الموسيقية مجموعة كبيرة من أغنياتها الناجحة والمتميزة بين الجمهور العربي.

 

وتحدثت الفنانة ديانا حداد، خلال الحوار عن جوانب كثيرة لم تذكرها سابقاً في حواراتها، مؤكدة أنها طموحة وإيجابية في كل حياتها الفنية والخاصة، ومتصالحة مع نفسها.

 

وتضمنت الحلقة التلفزيونية للبرنامج ، مجموعة من المفاجآت التي تميزت باطلالة مصوّرة لأول مرة لبناتها "صوفي وميرا" اللاتي تحدثن عن علاقتهما بوالدتهما ديانا حداد الأم والفنانة، وحول أهم جوانب شخصيتها العائلية خلف الكواليس وبعيداً عن الإعلام، لتؤكد أن بناتها وسعادتهما هما أهم ما تسعى دائماً الى تحقيقه من أجلهما.

 

ديانا حداد

 

وأوضحت ديانا حداد، أنها تحمل في مسيرتها رسالة إنسانية خيرية إجتماعية توعوية الى جانب رسالتها الغنائية والفنية من أجل المساهمة في زرع الإبتسامة والفرحة بين الناس كافة، وأكدت أنها تشارك وتساهم دائماً بالعديد من هذه الأعمال والنشاطات.

 

كما تضمنت السهرة الحوارية والغنائية التكريمية مداخلة للمخرجة الإماراتية نهلة الفهد التي وصفتها ديانا بأهم أعز صديقاتها وأكدت تشجيعها الى دخول الدراما كممثلة كونها تملك موهبة التمثيل، الى جانب مداخلة الفنان الإماراتي فايز السعيد الذي وصف ديانا بأنها تميزت بغناء الأغنية الإماراتية والخليجية الى جانب الألوان العربية التي تميزت بها جميعها، وأوضح أنها تغنت بأهم وأشهر الشعراء في الخليج وعلى رأسهم الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله".

 

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وقدمت ديانا خلال البرنامج أغنية "ساكن" والتي قدمتها بشكل مختلف وجديد، وأغنية "لاقيتك" وأغنية "اللى هنا" التي حققت أكثر من 125 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية باليوتيوب، والأغاني أمانيه، مش رح نختلف، وأغنيتين "رد الزيارة"  و"لزرعلك بستان ورود"، إلى جانب أغنية إختارتها من تترات المسلسلات التي قدمتها وهي بعنوان "يا وقت"، وأكدت أنها تستعد لتقديم مجموعة من الأعمال الغنائية الجديدة التي تتعاون بها مع مجموعة من أهم الشعراء والملحنين في الخليج والوطن العربي، وستقوم بالكشف عنهم خلال الفترة المقبلة بعد الإنتهاء من تجهيزهم.  

 

هذا وكانت إطلالة ديانا حداد ، بأزياء مصممة الأزياء زينة زكي، والميكاب آرتست محمد الشداخ.

 

ديانا حداد
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