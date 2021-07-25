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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة سوهاج تُناقش مقترح الوحدة الطبية الآمنة

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

قال الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، إنه تم انعقاد الاجتماع الثالث لمجلس إدارة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، لمناقشة الخطة السنوية لأنشطة الوحدة خلال العام الدراسي القادم، وتنظيم الندوات واللقاءات التعريفية والتوعوية بكليات الجامعة المختلفة بشأن قضايا العنف والتحرش ضد المرأة.

وذلك بحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتور خالد عمران عميد كلية التربية، الدكتورة يسرية السيد القائم بعمل عميد كلية التمريض، الدكتور رهام فاروق مدير الوحدة، والدكتورة سحر وهبي الأستاذ المتفرغ بقسم الإعلام ومقرر المجلس القومي للمرأة بالمحافظة وممثلة مكتب شكاوي المرأة بالمجلس، ونخبة من اعضاء مجلس إدارة الوحدة.

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وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، إن الاجتماع تناول مناقشة عدد من الموضوعات منها مقترح مشروع إنشاء الوحدة الطبية الآمنة للمعنفات بالمستشفي الجامعي لتقوم على خدمة المرأة المعنفة علي مستوى المحافظة.

وذلك إلى جانب مناقشة آليات التنسيق بين الوحدة والمجلس القومي للمرأة، والهيئات الدولية مثل هيئة بلان، وهيئة كير، ومؤسسات المجتمع المحلي، لضمان التكامل وتبادل الخبرات وتذليل أي معوقات لتنفيذ الأنشطة والفعاليات التي تعود بالنفع بالتوعية والتدريب للفتيات الجامعية.

وأضافت الدكتوره رهام فاروق، أنه تم أيضاً مناقشة تفعيل بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة من خلال مكتب شكاوي المرأة، عن طريق عقد مجموعة من الدورات التوعوية والتدريبية عن التوعية القانونية بالقوانين المستحدثة والخاصة بممارسات العنف ضد المرأة.

وخاصة جرائم العنف الإلكترونية، ودورات عن مفهوم الشمول المالي للمرأة لتمكين المرأة والفتاة اقتصاديًا وسياسيًا، إلى جانب عقد دورات أخرى عن التوعية ببيئة العمل الآمنة للمرأة داخل الجامعة من حيث الحقوق والواجبات.

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