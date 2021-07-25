لراغبي الالتحاق بكليات التمريض في مختلف المحافظات.. خطوات إجراء اختبارات القدرات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات، التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضحت الوزارة أنه تيسيراً علي أبنائنا الطلاب وفي إطار منظومة الحكومة الإلكترونية التي تدعمها الدولة بجميع أجهزتها قامت وزارة التعليم العالي بإتاحة الفرصة أمام أبنائنا الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov علي شبكة الانترنت وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 7/8/2021 حتى يوم الخميس الموافق 19/8/2021.

وبالنسبة لكليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض وأماكن أداء الاختبارات هي :



القاهرة - كلية التمريض جامعة عين شمس- كلية التمريض جامعة حلوان الجيزة - كلية التمريض جامعة القاهرة

القليوبية [غرب شبرا الخيمة - شبين القناطر - الخانكة - قليوب - القناطر الخيرية - شرق شبرا الخيمة - العبــــور - الخصـــوص]

- كلية التمريض جامعة عين شمس

القليوبية [بنهــــا – كفر شكر - طوخ – قهـــــا]

- كلية التمريض جامعة بنها

الإسكندرية

كلية التمريض جامعة الاسكندرية

مطروح

كلية التمريض جامعة مطروح

البحيرة

كلية التمريض جامعة دمنهور

الغربية

كلية التمريض جامعة طنطا

المنوفية

كلية التمريض بشبين الكوم

الدقهلية ماعدا مركز ميت غمر

كلية التمريض جامعة المنصورة

دمياط

كلية التمريض جامعة دمياط

الشرقية و مركز ميت غمر( التابع لمحافظة الدقهلية)

كلية التمريض جامعة الزقازيق

المحافظات

أماكن أداء الاختبارات

الإسماعيلية – السويس- جنوب سيناء

كلية التمريض بالإسماعيلية جامعة قناة السويس

بورسعيد - شمال سيناء

كلية التمريض جامعة بورسعيد

بني سويف

كلية التمريض جامعة بني سويف

الفيوم

كلية التمريض جامعة الفيوم

المنيا

كلية التمريض جامعة المنيا

أٍسيوط - الوادي الجديد

كلية التمريض جامعة أسيوط

سوهاج

كلية التمريض جامعة سوهاج

قنا – البحر الأحمر - الأقصر

كلية التمريض بقنا جامعة جنوب الوادي

أسوان

كلية التمريض جامعة أسوان

بينما المعاهد الفنية للتمريض:

القاهرة : فنى تمريض جامعة عين شمس- فنى تمريض جامعة حلوان

الجيزة : فنى تمريض جامعة القاهرة

القليوبية [غرب شبرا الخيمة - شبين القناطر - الخانكة - قليوب - القناطر الخيرية - شرق شبرا الخيمة - العبــــور - الخصـــوص]

فنى تمريض جامعة عين شمس

الإسكندرية – مطروح - البحيرة

فنى تمريض جامعة الاسكندرية

القليوبية [بنهــــا – كفر شكر - طوخ – قهـــــا]

فنى تمريض جامعة بنها

الغربية

فنى تمريض جامعة طنطا

كفر الشيخ

فنى تمريض جامعة كفر الشيخ

الشرقية و مركز ميت غمر( التابع لمحافظة الدقهلية)

فنى تمريض جامعة الزقازيق

المنوفية

فنى تمريض بشبين الكوم

الدقهلية - دمياط

فنى تمريض جامعة المنصورة

الإسماعيلية - بورسعيد – شمال سيناء

فنى تمريض بالإسماعيلية جامعة قناة السويس

السويس- جنوب سيناء

فنى تمريض جامعة السويس

بني سويف

فنى تمريض جامعة بني سويف

الفيوم

فنى تمريض جامعة الفيوم

المنيا

فنى تمريض جامعة المنيا

أٍسيوط- الوادي الجديد

فنى تمريض جامعة أسيوط

سوهاج

فنى تمريض جامعة سوهاج

قنا - البحر الأحمر - الأقصر

فنى تمريض بقنا جامعة جنوب الوادي

أسوان

فنى تمريض جامعة أسوان

وأوضحت أن الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات بالكلية:-

1) - رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها.

2 - عدد(1) صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية والتي تتطلب عدد (2) صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.

وهذه المرحلة قاصرة علي طلاب الثانوية العامة المصرية فقط ، وسيتم الإعلان لاحقاً عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة (العربية- الأجنبية)، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية والمدارس الفنية الصناعية نظام (5،3) سنوات في ضوء شروط وقواعد القبول وذلك بعد ظهور نتائج هؤلاء الطلاب.