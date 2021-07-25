مصروفات المنزل سبب إقدام عامل على الانتحار في سوهاج

أقدم عامل أربعيني على الانتحار، من خلال تناوله حبوب سامة؛ إثر خلافات بينه وبين زوجته، على مصروفات المنزل، بمركز طما شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت مديرية الصحة بسوهاج، إشارة من مستشفى طما المركزي مفادها بوصول (م. ع. م - 40 عامًا - عامل - ويقيم دائرة المركز)، مُصاب بحالة إعياء شديدة، إدعاء تناول مادة سامة، ولفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله المستشفى.

وأوضح مصدر ل"صدى البلد" أنه بانتقال الأجهزة الأمنية تبين من خلال التحريات الأولية، أن العامل أقدم على الانتحار عقب تناول حبوب سامة، عقب الانتهاء من مشادات كلامية وخلافات بينه وبين زوجته على مصروفات المنزل.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.