لقطات جديدة من حفل أنغام في جدة.. شاهد

تصدرت الفنانة أنغام، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد إحياء حفلها الغنائي في جدة ضمن حفلات موسم عيد الأضحى المبارك.

ووقدمت أنغام، العديد من الأغاني الخاصة بها والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومنها “بتوصفني بتكسفني”، و"حالة خاصة جداً"، و"ولا دبلت"، و"انا بعته كتير"، وغيرها من الأغاني المميزة.

وكانت الفنانة أنغام قد وصلت لمطار جدة لاحياء حفلها الجماهيري بالمشاركة مع الفنان محمد الشرنوبي و الفنان تامر عاشور و نشرت الشركة المنظمة فيديو للفنانة انغام فور وصلها و هي تعبر عن سعادتها بعودة الحفلات في المملكة العربية السعودية.



يذكر ان الفنانة أنغام قد طرحت من يومين ديو مع الفنان وائل كفوري بعنوان برضو بتوحشني من كلمات تركي ال الشيخ و الحان عمرو مصطفى.