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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وزير التعليم العالي يفتتح وحدة التحكم الرئيسية بـ جامعة الأزهر|صور

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي في جامعة الأزهر

أشاد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بجهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة.

 

جاء ذلك خلال افتتاح وزير التعليم العالي وحدة التحكم الرئيسية بجامعة الأزهر اليوم على هامش استضافة الجامعة لاجتماع المجلس الأعلى للجامعات.  

وثمن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ما يقوم به الأزهر الشريف لنشر صحيح الدين محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، مؤكدًا على أن الأزهر الشريف هو القوى الناعمة لمصر. 
  
كان في استقبال وزير التعليم العالي والبحث العلمي كل من: الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي بأسيوط، ومجدي عبد العزيز، أمين عام الجامعة، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بجامعة الأزهر، والدكتور محمد فرج مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني.

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وزير التعليم التعليم العالي شيخ الأزهر الأزهر المجلس الاعلى للجامعات المستشفيات

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