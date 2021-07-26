عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شكري يستقبل نظيره الأردني لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.. صور

شكري يستقبل نظيره
شكري يستقبل نظيره الاردني ايمن الصفدي في اطار حوار الاشقاء

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، وزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلًا عن التنسيق حيال مُجمل التطورات الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

 

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية- في تدوينة عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»- إن اللقاء يأتى في إطار التنسيق والتشاور المُستمر مع الأشقاء في ⁧‫الأردن‬⁩.

 

وكان شكري توجه في مايو الماضي، إلى العاصمة الأردنية عَمّان، حيث استقبله العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

شكري يستقبل نظيره الاردني ايمن الصفدي في اطار حوار الاشقاء
شكري يستقبل نظيره الاردني ايمن الصفدي في اطار حوار الاشقاء
شكري يستقبل نظيره الاردني ايمن الصفدي في اطار حوار الاشقاء
شكري يستقبل نظيره الاردني ايمن الصفدي في اطار حوار الاشقاء
شكري يستقبل نظيره الاردني ايمن الصفدي في اطار حوار الاشقاء
شكري يستقبل نظيره الاردني ايمن الصفدي في اطار حوار الاشقاء
سامح شكري وزير الخارجية وزير الخارجية سامح شكري السفير أحمد حافظ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني المملكة الأردنية بالمملكة الأردنية الهاشمية عاهل الأردن

موضوعات متعلقة

سفيرة مصر بداكار: رؤية الرئيس السيسي تتفق مع نظيره السنغالي حول تحقيق التنمية والسلام المستدامين

سفيرة مصر في أوزبكستان: زيارة الرئيس السيسي أرست أساسًا هاماً لتوطيد العلاقات

سفارة مصر في شيلي تنظم احتفالا رقميا لإحياء الذكرى 69 لـ ثورة ٢٣ يوليو | فيديو

الصين: نعمل مع مصر من أجل الفلسطينيين ودعمهم لمواجهة كورونا بـ 500 ألف جرعة لقاح

الحرب أهلكت نصف مليون.. الصين: نرفض التدخل الغاشم في سوريا ونبحث عن حل سياسي

الصين: قدمنا 72 مليون جرعة من لقاح كورونا لـ17 دولة عربية

حققت كل أهدافها.. وزير الخارجية الصيني يكشف تفاصيل زياراته لـ مصر وسوريا والجزائر

في لقاء مع تليفزيون جيبوتي.. السفير مصطفى عرفي يستعرض مخرجات لقاء قمة السيسي مع عمر جيلة

ترشيحاتنا

ما معنى وأبعاد تجميد البرلمان التونسي؟

آلام الطلق تفاجئ طالبة خلال امتحان الثانوية الأزهرية بالشرقية

برلماني يطالب دول العالم الداعية لـ السلام الاجتماعي بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية

أنصار حركة النهضة الإخوانية يعتدون على المواطنين التونسيين أمام البرلمان

شكري يستقبل نظيره الأردني لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.. صور

منسق مصر بلا غرقى: انضم إلينا وزارات معنية لإعلاء هدف المبادرة ونتائجها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يعلن اسم أول الراحلين عن الأهلي ويهاجم موسيماني

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 .. وإعلان الأوائل خلال ساعات

لمن لم يستطع النوم بسبب الحر.. النبي يوصيه بـ12 سنة

وظائف البنك الأهلي الجديدة 2021.. تعرف على التخصصات وطرق التقديم كاملة

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر 26-7-2021

شوقي السعيد يستفز جماهير الأهلي بعد الفوز علي الانتاج الحربي

محاولات من الإخوان لاقتحام البرلمان التونسي بالقوة

الغنوشي يقرر الاعتصام أمام البرلمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان مصري يثبت بالصور وجود تشابه غريب بين الفنانين ولوحات عالمية.. شاهد

دراسة صادمة.. القطط أكثر عرضة من الكلاب للإصابة بفيروس كورونا

بمجرد اقتراب العريس منها.. شاهد تصرف غريب من عروس على خشبة المسرح

مجهول الهوية.. فائز باليانصيب على وشك خسارة مليون جنيه إسترليني

فيديو

الزمالك يرد علي تصريحات سيد عبدالحفيظ بشأن المجاملات ..فيديو

مصطفى البدري: هدفي في الأهلي جملة متفق عليها.. وسنقاتل للبقاء في الممتاز.. فيديو

بعد حادثي ابنة أحمد بدير والتنمية المحلية.. أخطاء تؤدي لـ انفجار التكييف

رسالة من ربنا.. تفاصيل نجاة ابنة أحمد بدير وحفيدته من الموت "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب : الرئيس السيسي وآل البيت

محمود الجلاد يكتب: 2 أغسطس أكبر تجمع لمفتي العالم في مصر ‏

فاطمة عبد الحافظ تكتب: مؤاخاة جديدة في حياة كريمة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (12)

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. الخصام

د.محمد عونى يكتب: الأهلى بريمو أفريقيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

اﻟﻤﺰﻳﺪ