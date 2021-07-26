شكري يستقبل نظيره الأردني لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.. صور

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، وزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلًا عن التنسيق حيال مُجمل التطورات الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية- في تدوينة عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»- إن اللقاء يأتى في إطار التنسيق والتشاور المُستمر مع الأشقاء في ⁧‫الأردن‬⁩.

وكان شكري توجه في مايو الماضي، إلى العاصمة الأردنية عَمّان، حيث استقبله العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

شكري يستقبل نظيره الاردني ايمن الصفدي في اطار حوار الاشقاء

شكري يستقبل نظيره الاردني ايمن الصفدي في اطار حوار الاشقاء