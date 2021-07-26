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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم: إجازة نصف العام الدراسي المقبل 5 فبراير

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكدت وزارة التربية والتعليم أن إجازة نصف العام الدراسي القادم ستبدأ من السبت ٥/ ٢/ ٢٠٢٢ وتستمر حتى الخميس ١٧/ ٢/ ٢٠٢٢ لمدة أسبوعين.

وقالت وزارة التربية والتعليم: "سيبدأ بعدها الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي القادم يوم السبت ١٩/ ٢/ ٢٠٢٢ وحتى الخميس ٩/ ٦/ ٢٠٢٢.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

يبدأ العام الدراسي يوم السبت ٩/ ١٠/ ٢٠٢١ وينتهي يوم الخميس ١٦/ ٦/ ٢٠٢٢ ويستمر لمدة ٣٤ أسبوع، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية ٩٣ يوم للفصل الدراسي الأول و٩٧ يوم للفصل الدراسي الثاني، على أن تكون أيام الدراسة الفعلية ١٩٠ يوماً بما يعادل ٣٢ أسبوعاً. تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 15 يناير 2022، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 7 مايو 2022، على أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 21 مايو 2022، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 11 يونيو 2022.

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