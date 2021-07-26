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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي يفتتح وحدة التحكم والمراقبة بجامعة الأزهر

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برفقة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر ونواب رئيس الجامعة، وحدة التحكم والمراقبة بالجامعة والتي تهدف إلى متابعة سير انتظام الدراسة بكافة الكليات.

 

كما افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحدة البيانات التي ستتمكن جامعة الأزهر من خلالها من تقديم المحاضرات للطلاب أونلاين وعقد الاجتماعات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك في إطار خطة الجامعة نحو التحول الرقمي.

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تشكيل لجنة عليا للإشراف على أعمال امتحانات المسابقة المركزية والموحدة لطلاب الدبلومات

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الأعلى للجامعات يوافق على تشكيل لجنة للإشراف على اختبارات القدرات

 

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الاثنين 26 يوليو بمقر جامعة الأزهر بالقاهرة، بحضور د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ود. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات والسادة أعضاء المجلس.

 

ورحب د. محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر بانعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بمقر الجامعة، ونقل سيادته تحيات وترحيب فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر للمجلس وأعضاءه، موضحًا التطور الذي شهدته الجامعة على مستوى المناهج التعليمية والتحول الرقمي وتقدم الجامعة في التصنيفات المحلية والدولية، ومشاركة جامعة الأزهر مع كافة الجامعات المصرية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكافة المبادرات التي تستهدف توفير حياة كريمة في ظل الجمهورية الجديدة.

 

ووجه المجلس الشكر لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ورئيس جامعة الأزهر وأسرة جامعة الأزهر، لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

التعليم العالي وزير التعليم العالي وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الازهر

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