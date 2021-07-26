أسرة كاملة.. إصابة 6 في انقلاب سيارة على طريق سوهاج/ سفاجا

أصيب 6 من أسرة واحدة في سوهاج، بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي اتجاه سفاجا في سوهاج.

تلقت مديرية الصحة بسوهاج، إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول: "شيماء. م - ٣٥ سنه - سحجات وكدمات بالجسم، جومانا. م - ٧ سنوات - اشتباه كسر بالساق الأيسر، محمد. ا - ٤٥ سنه - جرح رضي بالرأس ١٥ سم واشتباه كسر بالذراع الأيمن، يوسف. م - ١٣ سنه - اشتباه كسر بالساقين، مكة. م - ١١ سنه - سحجات وكدمات بالجسم، شيماء. م - ٣ سنوات - اشتباه كسر بالعمود الفقري".

وجاء ذلك إثر انقلاب سيارة ملاكي بالأسرة على الطريق الصحراوي الشرقي اتجاه سفاجا في سوهاج.

تم فرض كردون أمني عقب رفع أثار الحادث من الطريق، وتحويل المُصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي بسيارتي إسعاف؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

حٌرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.