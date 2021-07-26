سموحة يهنئ هداية ملاك وسيف عيسي بـ برونزيتي التايكوندو في أولمبياد طوكيو

هنأ محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة اللاعبة هداية ملاك واللاعب سيف عيسي بالفوز في منافسات التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو وتحقيق أول ميداليتين برونزيتين لمصر في الأولمبياد المقامة في الفترة من ٢٣ يوليو حتي ٨ أغسطس المقبل.

وقال " عامر " لقد كان أداء البطلة هداية ملاك والبطل سيف عيسى مشرفاً وأسعدوا الجماهير المصرية واستحقا هذا الفوز العالمي الكبير معتبراً إن ما حققته هداية ملاك وسيف عيسي انتصار وإنجاز كبيرين لصالح الرياضة المصرية ورفع علم مصر فى مثل هذه البطولات العالمية الكبيرة .



وحققت اللاعبة هداية ملاك لاعبة منتخب مصر للتايكوندو الميدالية البرونزية في منافسات فردي السيدات وزن 67 كجم بأولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على اللاعبة الأمريكية بايجي ميكفيرسون بنتيجة 17-6 في مباراة المركز الثالث، لتحقق الميدالية البرونزية الثانية في مشاركتها الأولمبية بعد تحقيقها الميدالية البرونزية في أولمبياد ريودي جانيرو 2016، فيما تُوج اللاعب سيف عيسى بالميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو بعد فوزه علي اللاعب النرويجي اردومان بنتيجة ١٢-٤.