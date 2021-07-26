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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. مجلس الوزراء يعلن إعادة فتح الأنشطة التجارية

الكويت.. مجلس الوزراء
الكويت.. مجلس الوزراء يعلن إعادة فتح الأنشطة التجارية

قرر مجلس الوزراء في دولة الكويت، الاثنين، إعادة فتح كافة الأنشطة واستثناء التجمعات مثل الأعراس، كما اعتمد فتح أنشطة الأطفال اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل.

 

وقال المتحدث باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم  إن مجلس  الوزراء قرر إلغاء قرار إغلاق الأنشطة التجارية الساعة 8 مساء اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، وفتح كافة الأنشطة باستثناء التجمعات مثل الأعراس والمناسبات، وفتح أنشطة الأطفال اعتباراً من 1 سبتمبر المقبل.

 

وأضاف أن مجلس الوزراء لم يتخد قراراً بشأن فتح الرحلات المباشرة من وإلى مصر، مؤكدا أن التطعيم بجرعتين من اللقاح شرط دخول الكويت للوافدين.

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وأشار إلى أن المجلس قرر السماح بدخول المحصنين فقط إلى كافة الأنشطة المتنوعة، على أن يسمح لغير المحصنين بالدخول إلى الصيدليات والجمعيات التعاونية الاستهلاكية والأسواق الموازية ومنافذ التسويق الغذائية والتموينية فقط، اعتباراً من يوم ا أغسطس 2021.

 

وأعلن مجلس الوزراء الكويتي السماح بتسيير رحلات طيران مباشر إلى المغرب والمالديف اعتباراً من 1 أغسطس.

 

يشار إلى أن السلطات الصحية في الكويت أعلنت تحسن الوضع الوبائي في البلاد، مع ضرورة الاستمرار في تطبيق الاشتراطات الصحية والحرص على أخذ التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، لمضان مواصلة انخفاض انتشار العدوى.

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