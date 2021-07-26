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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نائب رئيس جمهورية جنوب السودان

نائب رئيس جمهورية جنوب السودان: نحن بحاجة لمصر في نقل خبراتها إلينا فى كل المجالات..فيديو

صدى البلد

قال  جيمس واني إيجا ، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان، إن جنوب السودان لديها وفرة من الماس والقصدير والنحاس والمعادن الأخري ووفرة من النفط والكثير من الإحتياطيات منه وتنوع كبير من المحاصيل الزراعية ، لافتاً أن جنوب السودان ترحب بأي استثمارات تقوم بإستخدام الثروات المختلفة المتاحة فى المنطقة . 

 

تابع نائب رئيس جمهورية جنوب السودان، خلال المؤتمر الصحفي، أن جنوب السودان تتمتع بإحدي أكبر مساحات الحياة البرية حول العالم وكذلك ملايين من رؤوس الماشية والأغنام يقدر بالملايين من كل نوع ، معقباً أنهم يخططوا لعقد مؤتمر دولي للإستثمار فى جوبا ومصر من أولى الدول التى ستقدم لها الدعوة لحضور المؤتمر.

 

أكد نائب رئيس جمهورية جنوب السودان، أن مصر تتمتع بنجاح كبير في مجال السياحة ومظاهر الحياة للبرية لدي جنوب السودان تعد مثل المغناطيس للسياح ، لكن هم بحاجة للتدريب والتعاون ونقل الخبرات المصرية من أجل الإرتقاء بمجال السياحة.

 

أضاف نائب رئيس جمهورية جنوب السودان، أنهم بحاجة للتعاون والدعم في الكثير من القطاعات مثل الخدمات الإجتماعية والصحة والتعليم و البنية التحتية وبناء الطرق المجالات المختلفة، موضحاً أنهم ممتنون لإستقبال مصر والدكتور مصطفي مدبولي فى المطار ومن خلال هذه الزيارة يسعى للتناقش حول مجالات مختلفة .  

نائب رئيس جمهورية جنوب السودان جنوب السودان استثمارات الثروات المختلفة مجال السياحة

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