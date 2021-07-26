اجتماع تنسيقي بين الطيران والسياحة والصحة لوضع آلية لتنفيذ أعمال لجنة التفتيش الأمني والبيئي بالمطارات والفنادق

عقد اليوم، الإثنين، بمقر وزارة الطيران المدني، أول اجتماع للجنة العليا المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء وتضم كل من وزارة الطيران المدني ووزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان والجهات المعنية، لوضع آلية لتنفيذ خطة التفتيش الأمني والبيئي بالمطارات والفنادق المصرية مع تقييم الوضع الحالي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الحكومة المصرية بضرورة التعاون والتنسيق المستمر بين كافة الوزارات والجهات المعنية لمتابعة وتقييم الوضع الأمني والصحي والبيئي بالمطارات والفنادق والمنشأت السياحية المصرية.

وعقد الاجتماع، برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني وبحضور الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة والدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة وممثلي الجهات المعنية .

وتم مناقشة كافة الإجراءات الاحترازية والصحية والأمنية والبيئية الموصي بها وتقييم الفترة السابقة ووضع آلية لتنفيذ خطة التفتيش الأمني والبيئي والتأكد بشكل دائم ومستمر من جاهزية المطارات والفنادق والمنتجعات المصرية والالتزام بكافة المعايير والتوصيات الدولية في هذا الشأن وخاصة خلال الفترة الحالية التي تشهد تزايد كبير في أعداد السائحين الوافدين إلى المناطق السياحية المصرية .

وفى نهاية الاجتماع تم وضع خطة واضحة للتفتيش الأمني والبيئي والتأكيد على الاستمرار في التطبيق الحازم لكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والحماية البيئية على المطارات وجميع الفنادق لحماية السائحين والعاملين بالقطاعات المختلفة والتشديد على تطعيم العاملين ضد فيروس كورونا .