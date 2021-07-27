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رئيس التحرير
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عملية الصيد

بطاقة الصيد بدون رسوم.. النائب هشام الحصري يوضح تفاصيل قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

صدى البلد

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن قانون حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية من أهم اللجان التى أسستها وزارة الزراعة وتم مناقشته فى الجلسة العامة ، لافتاً أن هناك عدد كبير من البحيرات ولا تستخدم الاستخدام الأمثل.

 

تابع هشام الحصري، خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "90 دقيقة" مع الإعلامية بسمة وهبة، أنه تم وضع القانون لإستغلال البحيرات وتنميتها وخاصة مع الخطة القومية التي يتبناها الرئيس لتنظيم البيحرات علي مستوي مصر ، معقباً أن القانون سيغير مجري الحياة فى توفير الأسماك فى مصر.

 

أضاف هشام الحصري، أن حزب الأغلبية تبني أن بطاقة الصيد تستخرج بدون رسوم لكل الفئات وتم تخفيض رسوم مراكب الصيد من 10 ألاف إلى 8 ألاف وجري تخيضها حتى 5 ألاف جنية ، موضحاً، أنه تم تخفيض رسوم ترخيص المزارع السمكية من 5 ألاف للفدان الواحد إلى 3 ألاف وجاري تخفيضها إلى 2000 جنية.

 

أكد هشام الحصري، القانون ينظم كل الأمور المتعلقة بالبحيرات وعملية الصيد وهناك حرص من الدولة على إلزام المراكب بتركيب أجهزة تتبع حماية للأمن القومي المصري وتطبيقاً لإشتراطات الإتحاد الأوروبي، مضيفاً أن الحكومة ستتحمل تكاليف هذه الأجهزة.

هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب مجلس النواب حماية البحيرات الثروة السمكية

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