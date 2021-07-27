أشرف عبد الباقي: في 2003 أخدت 3 ضربات ورا بعض وأنا مؤمن بـ قضاء ربنا.. فيديو

أشرف عبدالباقي

قال الفنان أشرف عبد الباقي ، إنه لا يحب الجلوس فى البيت لا يعمل شئ وكانت فترة الكورونا بالنسبة له متعة لأن لديه فى البيت ورشة صغيرة لنحت الخشب على شكل رسوم وتحتوي على معدات ضخمة ، ثم يقوم بتلوينها لتخرج قطع قيمة يحتفظ بها.

تابع أشرف عبدالباقي ، خلال لقائه مع إسعاد يونس في برنامج"صاحبة السعادة" المذاع علي فضائية dmc ، أن ورشة الخشب كانت مهنته الأصلية ولكن بعد اتجاهه للفن أصبحت بالنسبة له هواية يحب أن يمارسها ولا يتخلي عنها أبدا، لافتاً أنه يزرع الخضروات بدل الورد فى فرتة الكورونا.

أضاف أشرف عبد الباقي ،أنه تلقى في 2003 3 ضربات بوفاة والده وصديقه الشاعر مجدي كامل والراحل علاء ولي الدين وكانت الأمور كله متلخبطة معه ، موضحة أنه حتي يخرج من حالته دخل فى مسلسل حكايات زوج معاصر وفيلم حب البنات معاً.