عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أشرف عبدالباقي

أشرف عبد الباقي: في 2003 أخدت 3 ضربات ورا بعض وأنا مؤمن بـ قضاء ربنا.. فيديو

أشرف عبد الباقى
أشرف عبد الباقى

قال الفنان أشرف عبد الباقي ، إنه لا يحب الجلوس فى البيت لا يعمل شئ وكانت فترة الكورونا بالنسبة له متعة لأن لديه فى البيت ورشة صغيرة لنحت الخشب على شكل رسوم وتحتوي على معدات ضخمة ، ثم يقوم بتلوينها لتخرج قطع قيمة يحتفظ بها.

 

تابع أشرف عبدالباقي ، خلال لقائه مع إسعاد يونس في برنامج"صاحبة السعادة" المذاع علي فضائية dmc ، أن ورشة الخشب كانت مهنته الأصلية ولكن بعد اتجاهه للفن أصبحت بالنسبة له هواية يحب أن يمارسها ولا يتخلي عنها أبدا، لافتاً أنه يزرع الخضروات بدل الورد فى فرتة الكورونا.

 

أضاف أشرف عبد الباقي ،أنه تلقى في 2003 3 ضربات بوفاة والده وصديقه الشاعر مجدي كامل والراحل علاء ولي الدين وكانت الأمور كله متلخبطة معه ، موضحة أنه حتي يخرج من حالته دخل فى مسلسل حكايات زوج معاصر وفيلم حب البنات معاً.  

اشرف عبد الباقي الكورونا ورشة صغيرة اسعاد يونس عقوبات ضد المتحرش

ترشيحاتنا

وصول أوراق أسئلة علم النفس والاجتماع إلى لجان امتحانات الثانوية العامة

المدير الفني يكشف أزمة نتيجة يوسف طلبة لاعب القوس والسهم في طوكيو 2020

الكشف عن عَرَض جديد لكورونا يستمر بعد التعافي

نتائج الجريمة الأسرية.. معالجة نفسية: طفل سيكوباتي.. وعنصر مؤذي أو إرهابي

سعر الدولار فى البنوك اليوم الثلاثاء 27 -7-2021

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27 يوليو 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة للأهلي.. الكاف يعلن عقوبات أحداث مباراة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

بعد أزمة تامر حسني.. أول ظهور لـ حلا شيحة مع معز مسعود.. شاهد

زيادة 400%.. بيان عاجل من السودان بشأن إيراد النيل

لمن لم يستطع النوم بسبب الحر.. النبي يوصيه بـ12 سنة

غياب عمرو أديب عن الشاشة لمدة شهر .. فيديو

مفاجأة في امتياز بائع الفريسكا .. عميد طب الإسكندرية يوضح

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 .. وإعلان الأوائل خلال ساعات

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر 26-7-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقائق حول ردود الأفعال على تحرك قيس سعيد لإنقاذ تونس.. صور

إطلالات نجوى كرم تبرز أنوثتها .. فساتين وكاجوال وكلاسيك

5 أكلات شهية لـ التين الشوكي .. أبرزها بالجمبري و تشيز كيك

فنان مصري يثبت بالصور وجود تشابه غريب بين الفنانين ولوحات عالمية.. شاهد

فيديو

شيكابالا يدعمني.. كريم بامبو يكشف عن سر احتفاله بهدف فى الأهلي.. فيديو

فيديوجراف.. هنا الزاهد تشكو من زوجها أحمد فهمي: بيعمل حاجات غريبة

فيديوجراف| امتحان التاريخ يتسبب في ولادة مبكرة لطالبتين داخل لجان الثانوية

فيديوجراف.. كشف لغز العثورعلى جثة راقصة في القاهرة الجديدة

المزيد

ساحة رأي

عبد الفتاح طارق يكتب: علماء في فيس بوك ولكن»

دعاء سيد عبد الوهاب تكتب: مبادرة كريمة لحياة كريمة

رمضان البيه يكتب: رسائل

إيمان راغب تكتب: خواطر من الساحل الشمالي

سعد الفقي يكتب : الرئيس السيسي وآل البيت

محمود الجلاد يكتب: 2 أغسطس أكبر تجمع لمفتي العالم في مصر ‏

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

عنف الأزواج

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ