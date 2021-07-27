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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلادها.. كيف كانت أسمهان نقطة تحول في حياة سولاف فواخرجي الفنية

سولاف فواخرجى
سولاف فواخرجى

تحتفل اليوم النجمة السورية سولاف فواخرجي بعيد ميلادها ٤٤ ؛ حيث تمكنت من الظهور في مصر وترك بصمه لدي الجمهور المصري .

ويرصد صدى البلد أبرز محطات ومعلومات عن الفنانة سولاف فواخرجي.


_شاركت مع النجم محمود عبد العزيز في فيلم ليلة البيبي دول والذي يعد كان أحد انطلاقتها في السينما .

_ قدمت في عام ٢٠١٨ مسلسل أسمهان والذي حققت من خلالها نجاحا كبيرا وحقق لها نقلة فنية كبيرة .


_وأثارت سولاف فواخرجي حالة من الجدل الواسع بسبب مسلسلها الجديد "شارع شيكاغو" والذي تظهر فى البوستر الخاص به وهى تقبل بطل العمل مهيار خضور، وهو الأمر الذي تسبب في حالة من الهجوم الشرس عليها.

 

_ردت سلاف فواخرجي على جميع هذه الانتقادات بقوة مؤكده على ان هناك كثير من الاعمال الفنية التى تحتوى على مشاهد جريئة والفاظ وايحاءات كما كشفت عن رد فعل زوجها الفنان والمخرج وائل رمضان الذى هناها على العمل خاصة انه يشارك به كممثل.


_ حصلت مؤخرا  على الإقامة الذهبية في الإمارات العربية المتحدة شاكرة حصولها على هذه الهدية الجميلة والمميزة.


_ هي زوجة المخرج وائل رمضان ولديها وهما حمزة وعلي.

 

_وافقت الفنانة السورية سُلاف فواخرجي على العودة إلى السينما المصرية، ببطولة أول فيلم روائي قصير عن تجربة العزل الصحي لمصابي فيروس كورونا ويحمل عنوان "قباني في العزل".

 

_ شاركت سلاف في تجربة سينمائية  في فيلم "حليم" من بطولة الراحل أحمد زكي، وإخراج شريف عرفة.

سولاف فواخرجي النجمة السورية سولاف فواخرجي عيد ميلادها اسمهان مسلسل أسمهان

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