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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد داوود في ذكرى رحيل المخرج محمد خان: كنت محظوظا بالعمل معه

صدى البلد

تقدم الفنان أحمد داوود، بالدعاء للمخرج الراحل محمد خان، في ذكرى رحيله، وشارك صورة تجمعه به من عرض آخر فيلم له "قبل زحمة الصيف"، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلق أحمد داوود على الصورة: "في ذكرى رحيله، كنت محظوظ إني قدمت دور جمعة في آخر فيلم لمحمد خان، "قبل زحمة الصيف" الفيلم شارك في الدورة الـ12 بمهرجان دبي السينمائي الدولي، وهتلاقوه دلوقتي على Netflix".

وتابع: "الله يرحم المخرج الكبير أستاذ محمد خان، اسألكم الفاتحة والدعاء".

ولد محمد خان لأم مصرية وأب باكستاني، عشق السينما منذ صغره، بسبب نشأته بجوار دار سينما مكشوفة، وأتاحت له المشاهدة الدائمة من شرفة منزله.

وتناولت أعمال محمد خان، الواقع السياسي والاجتماعي المصري، ومن أبرز أعماله زوجة رجل مهم و أحلام هند وكاميليا وأيام السادات وضربة شمس الذي حصل علي جائزة من مهرجان الإسكندرية السينمائي في أولى دوراته عام 1979 وفتاة المصنع الذي حصد العديد من الجوائز العربية والدولية.

كان يحلم أن يكون مهندسا معماريا وسافر إلى لندن للدراسة بها، ولكن تعرف على شاب كندي، عن طريق الصدفة، وأقنعه بالذهاب معه لمعهد السينما في لندن، ليقرر ترك الهندسة والالتحاق بالمعهد، وبعد ذلك عاد للقاهرة وقدم عشرات الأفلام المميزة.

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