بيان عاجل من الكويت بشأن السفر من وإلى البلاد

أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي بيانا عاجلا اليوم حول تبسيط إجراءات منصة كويت مسافر وذلك تنفيذا لملاحظات مجلس الوزراء الكويتي في جلسته التي عقدت أمس برئاسة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

وذكر البيان قائلا : وتهدف خطوة تبسيط و توضيح الإجراءات إلى تمكين المواطنين القادمين والمغادرين من إتمام الإجراءات المطلوبة منهم من دون أي تأخير قد يؤدي إلى عدم اللحاق بمواعيد حجز الطائرات الحاصلين عليها .

وأشار البيان إلى تطلع المواطنين والنواب إلى أن تعلن الإدارة العامة للطيران المدني المزيد من التعديلات على منصة كويت مسافر بشكل لا يخل بهدف المنصة الرئيسي وفي الوقت نفسه يمكن المتعاملين معها من إتمام الإجراءات المطلوبة بسهولة وسرعة .

من جانبها، أكدت مصادر مطلعة بحسب صحيفة الأنباء الكويتية أن تحديث وتوضيح و تبسيط الإجراءات يأتي ترجمة عملية لما أعلنته الإدارة في 22 يوليو الجاري بأنها تدرس جميع ملاحظات واقتراحات المسافرين بشأن منصة كويت مسافر الذي جاء من أجل تطبيق الاشتراطات الصحية أثناء السفر في ظل جائحة كوفيد - 19 ، مشيرة في الوقت نفسه الى أن مراجعة تقييم المنصة مستمرة، حيث تم تقليص العديد من الإجراءات مع عدم التأثير على تطبيق الاشتراطات الصحية.

ويُشار الي أن منصة كويت مسافر أطلقتها الإدارة العامة للطيران المدني في 25 يوليو 2020 بهدف تسهيل سفر المغادرين والقادمين إلى دولة الكويت في أمن صحي من خلال اشتراطات وإجراءات صحية واضحة يلتزم بها الجميع.