حملات مكثفة للنظافة والتجميل في كفر الشيخ .. صور

شهد مركزا كفر الشيخ وقلين بمحافظة كفر الشيخ، حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

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‏وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، الحملة اليومية لرفع الإشغالات بشوارع داير الناحية، والشيخ اللبان، وشارع 21، ومنع تواجد الباعة الجائلين في الشوارع الحيوية، والقضاء الفوري على احتكار بعض المحالّ لمساحات الشوارع أمامها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لتحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع العاصمة.



وأشرفَ فادي شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، على حملات النظافة العامة ورفع المتولد اليومي من القمامة والتراكمات أولاً بأول بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، وقرى الحصة، والمنشأة الكبرى، وميت الديبة، وشباس عمير.

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