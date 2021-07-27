مركب سربت زيتًا.. تلوث بـ شواطئ جنوب سفاجا.. والبيئة تتحرك|شاهد

عرض برنامج " صباحك مصري" تقريراً عن تلوث بيئي بشواطئ سفاجا حيث تلقت غرفة عمليات جمعية الإنقاذ البحري من أحد الأجانب المقيمين على الساحل بمنطقة سفاجا إخطارا بتلوث المنطقة ، وقامت الجمعية بدورها بإبلاغ جميع الجهات المعنية وانتقلوا إلى مكان التلوث.

وقال إبراهيم الشاذلي ، مراسل mbc، أن محافظ البحر الأحمر كون لجنة من جهاز شئون البيئة ومحميات البحر الأحمر ومركز مكافحة التلوث ، وتبين أن حجم التلوث بمساحة 300 متر تقريبا وتقلل تدريجيا لأن الزيت خفيف ناتج عن مركب تم تسريبه فى المياه.

وتابع مراسل mbc، أن وزيرة البيئة أصدرت أمرا بالتحري عن المركب التى قامت بهذا التلوث، لافتاً أن التلوث البترولي لابد أن يتدارك سريعا لأنه قد يؤثر على المدي البعيد ولكن سرعة البلاغ تقوم بتنقية المياة سريعاً حتى لا ينتشر فى أماكن متفرقة من البحر.

أكد مراسل mbc ، أن الخبراء تتوقع أن الزيت سيتبخر قريباً مع درجات الحرارة .