شاهد.. انفجار ضخم في مصنع كيماويات بألمانيا.. وتحرك عاجل للحكومة

سحابة سوداء كبيرة في الهواء.. وحديث عن تهديد شديد

وقع انفجار ضخم في مصنع كيماويات بمدينة ليفركوزن الألمانية، اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى ارتفاع سحابة سوداء كبيرة في الهواء، وقام عدد كبير من المغردين برفع مقاطع فيديو للانفجار، الذي تدافعت حوله قوات الإنقاذ من كل مكان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام ألمانية.

وقال المسئولون عن مصنع الكيماويات بموقع كيمبارك في ليفركوزن، الذي يبعد حوالي 20 كيلومترًا شمال كولونيا على نهر الراين، إن سبب الانفجار لم يتضح بعد.

وأشار بيان على "تويتر" إلى أنه تم نشر رجال الإطفاء وعربات الكشف عن التلوث حول مصنع الكيماويات.

ولم تصدر الشرطة أي بيان بالتفاصيل للحديث عن الانفجار الكبير، وعما إذا كان هناك ضحايا أم لا، لكن الصحف أفادت بإصابة العديد من الجرحى.

وذكرت صحيفة "كولنر شتات أنتسايجر" أن الانفجار وقع في منطقة بويريج بالقرب من محطة حرق النفايات.

وتعد مدينة ليفركوزن هي موطن شركة باير، إحدى أكبر شركات الكيماويات في ألمانيا.

وطُلب من سكان المدينة الواقعة غربي ألمانيا البقاء في الداخل وإغلاق نوافذهم وأبوابهم.

وشوهدت أعمدة من الدخان الأسود تمتد عبر السماء بعد الانفجار في ليفركوزن.

حديث عن تهديد شديد

صنف المكتب الاتحادي الألماني للحماية المدنية والمساعدة في حالات الكوارث الانفجار الذي وقع في موقع كيمبارك الذي تديره كرنتا على أنه "تهديد شديد" ومخاطر كبيرة محتملة ، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقالت كارنتا إن الانفجار وقع في منطقة صهاريج تابعة لمنشآتها وأن خمسة موظفين في عداد المفقودين واثنان أصيبا بجروح خطيرة وأصيب عدد آخر.

وكتبت الشرطة في كولونيا على موقع “تويتر” أنها أغلقت عدة طرق سريعة بسبب "أضرار كبيرة".



وقال السكان إن دوي الانفجار سمع من مسافة بعيدة، وذكر البعض أن قوة الانفجار هزت نوافذهم.