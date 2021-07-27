58 جلسة بـ 146 مشروع قانون.. حصاد النواب خلال دور الانعقاد الأول

نشر مجلس النواب، بيانا بما أنجزه المجلس خلال دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني.

وأوضح البيان أن مجلس النواب عقد 58 جلسة بإجمالى 278 ساعة عمل وبلغ عدد المتحدثين خلالها 532 متحدثا، و 421 مداخلة.



كما نظر المجلس 146 مشروع قانون مقدمة من الحكومة والأعضاء بإجمالى 1749 مادة.. كما ناقش المجلس 3 قرارات جمهورية بإعلان ومد حالة الطوارئ حفاظا على متطلبات الأمن القومى للبلاد .

وأشار البيان إلى أن المجلس نظر 128 طلب إحاطة داخل الجلسة العامة، و833 طلبا في اللجان النوعية، و نظر 230 سؤالا و 265 اقتراحا برغبة.

كما نظر مجلس النواب 3 طلبات رفع حصانة و 6 حالات خلو مقعد .

وأوضح التقرير أن اللجان النوعية عقدت 1502 اجتماع استغرقت حوالى 2115 ساعة، أصدرت خلالها 865 تقريرا نظر المجلس منها 812 تقريرا.

وطالب "جبالى" خلال قراءة بيان الإنجازات، الأعضاء بالهدء والاستماع الى البيان، قائلًا "هذه انجازاتكم فاستمعوا اليها ".