مقطع مرعب.. شاهد ثعبان ذو رأسين يبتلع فأرين دفعة واحدة..فيديو

إن مجرد التفكير في مواجهة ثعبان برأس واحدة قد يجعلك تموت ذعرًا، لكن هذا المقطع لـ ثعبان ذو رأسين يبتلع 2 من الفئران قد يوقف قلبك.

شارك Brian Barczyk المهووس بالحياة البرية والشعبية، مقطعًا مرعبًا لثعبان برأسين يبتلع اثنين من الفئران في آن واحد.

وكتب خلال مشاركة مقطع الفيديو: "شاهد رأسا بن وجيري تأكلان"، مما ترك الكثير من الناس مذهولين والبعض الآخر في ذعر.

يظهر في مقطع الفيديو الغريب كل رأس من رؤوس الثعبان تعمل بشكل مستقل لابتلاع اثنين من الفئران.

منذ نشره الأسبوع الماضي، حصد الفيديو أكثر من 2.7 ألف مشاهدة ومئات التعليقات، حيث طرح الكثير من المشاهدين الأسئلة بعد مشاهدة الفيديو، بينما أبدى آخرون ردود أفعال مندهشة.

تساءل أحدهم قائلا: "هل لديهم جهازان هضمي أم أنهما يتشاركان نفس الجهاز؟"، وهو السؤال الذي تكرر كثيرا منذ ذلك الحين.



https://www.instagram.com/reel/CRl6Ha4A0Mg/?utm_medium=copy_link