وظائف خالية للمعلمين والإداريين في المدارس الرسمية الدولية.. تفاصيل

أعلنت مؤسسة المدارس الرسمية الدولية IPS عن وظائف خالية للمعلمين و الاداريين

وأوضحت المؤسسة أن التخصصات المطلوبة تتمثل في :" مدير مالي و إدارى _ معلمين لغة إنجليزية _ معلمين رياض أطفال _ معلمين لغة عربية _ معلمين تربية فنية _ معلمين تربية رياضية _ معلمين تربية موسيقية _ أخصائي اجتماعي _ مسئول تطوير تكنولوجي IT _ مسئول شؤون طلاب وشؤون عاملين - مسؤل توريدات ومخازن وموظف استقبال_ مدرس حاسب آلي ICT-طبيب بشري ( أطفال ) _ عاملات _ عمال أمن.

وحددت مؤسسة المدارس الرسمية الدولية شروط التقديم فيما يلي :

أن يكون جميع المتقدمين من العاملين بوزارة التربية و التعليم عدا ( الطبيب - العمال )

أن يكون على رأس عمله.

إجادة مهارات اللغة الانجليزية تحدثا و كتابة للمعلمين .

إجادة التعامل مع الحاسب الآلي

يفضل خريجي لغات و من له خبرة العمل بالمدارس الدولية.

يفضل ألا يتجاوز السن 45 عاما .

وأعلنت المؤسسة أنه يتم التقديم من خلال الرابط الخاص بفرع المدرسة الرسمية الدولية المراد التقديم لشغل وظيفه بها، مشيرة إلى أن أخر موعد للتسجيل يوم 15 أغسطس المقبل ولا يلتفت للطلبات المقدمه بعد هذا الموعد.

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