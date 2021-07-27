سيبكم من اللي قتلوا أزواجهم.. أمير كرارة يدافع عن سيدات مصر

علق الشاعر الغنائي أمير طعيمة على كثرة حالات القتل بالأسر المصرية وتصدرها تريندات السوشيال ميديا.





‏وكتب أمير طعيمة عبر تويتر قائلا "ما تسيبكوا من الكام ست اللي قتلوا أزواجهم، إيه نسبتهم من ستات مصر عشان نركز معاهم كأنهم قاعدة المرأة المصرية اللي هي أمك وأختك وزوجتك وبنتك لا تقاس على ٥ و لا ٦ ارتكبوا جرايم".





يذكر أن الشاعر أمير طعيمة، عن استيائه الشديد لتدخل الناس في أمور بعضهما البعض.

كتب أمير طعيمة، عبر حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: “أحد الحاجات اللي بشوف إن فيها حل لكل مشاكل الجنس البشري إن كل واحد يخليه في حاله، عمرك بتعيشه مرة واحدة يعني الأفضل تستخدم كل ثانية فيه لإسعاد نفسك، سواء تجتهد عشان تبقي أحسن أو تستمتع بالناس اللي بيحبوك بجد وبتحبهم”.

وتابع قائلاً: “ما تشغلش بالك بفلان عمل أيه ووصل لإيه واشغل نفسك بنفسك، أنت فين وعايز تبقي فين، وفي الآخر الدنيا اللي أنت عايشها دي هتعدي في خمس دقايق ومش هيفضل منك غير اللي أنت عملته لنفسك والسيرة الحلوة اللي هتسيبها من بعدك”