عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف كيف زُفت بشرة النجاح إلى عروس سوهاج بالثانوية الفنية التجارية

أسماء زكريا الأولى
أسماء زكريا الأولى على الثانوية الفنية التجارية بسوهاج

زغاريد وأنوار، زاهية ومضيئة فرحة عمت بأرجاء منزل الطالبة أسماء زكريا، الأولى على مدرسة سوهاج الفنية التجارية، نظام الخمس سنوات، بعد حصولها على نسبة 98%، فرحة بها لما توصلت إليه من نجاح باهر يجعل أسرتها شامخة الرأس.

 

"ألف ألف مبرك الأولى على الجمهورية يا أسماء عقبال نجاحك في حياتك اللي جايه يارب"، تلك الكلمات التي قالها وكيل التعليم التابع لإدارتها التعليمية، عندما كان يزف لهما بشرة نجاحها بمجموع 98%، وأنها احدى اوائل الجمهورية على بالثانوية الفنية التجارية نظام الخمسة سنوات.

الترعة تخطف روح معلم أثناء قيادته "تروسيكل" على الطريق في سوهاج

رئيس جامعة سوهاج يفتتح مؤتمر "تحديات التعليم الافتراضي في التمريض وفرص المستقبل"

"بابا بعد ما عرف النتيجة ندم أنه مدخلنيش ثانوية عامة لكننا رضينا بأمر الله يمكن لو كنت دخلتها مكنتش جبت مجموع حلو"، بهذه الكلمات بدأت الطالبة العشرينية أسماء زكريا، ابنة محافظة سوهاج، حديثها مع موقع صدى البلد، مشيرة إلى أنها مُتحمسة وبشدة لما هو آتٍ في حياتها التعليمية وتتمنى الخير من الله دائمًا.

كما اشترط والدها على زوج نجلته أن تُكمل تعليمها حتى الحصول على شهادة الدراسة الجامعية بمشيئة الرحمن.

الفنية التجارية اخبار سوهاج اخبار المحافظات اخبار محافظة سوهاج الثانوية الفنية التجارية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة سوهاج يفتتح مؤتمر "تحديات التعليم الافتراضي في التمريض وفرص المستقبل"

%50 خصم لذوي الهمم.. افتتاح أول صالة رياضية للياقة البدنية بمقر جامعة سوهاج الجديد

ترشيحاتنا

اعتراف دولي.. مطارا شرم الشخ والغردقة معتمدين صحيا للسفر الآمن

ريال مدريد يوجه الشكر إلى فاران فى بيان رسمي

فخور أن أكون بهذا المجلس .. أحمد موسى يستعرض كلمة وكيل "النواب" محمد أبو العينين

أنت أفضل الناس.. تقرير جديد من الأزهر العالمي للفتوى

محافظة الجيزة تكشف التفاصيل الكاملة لإنهيار عقار الوراق

شاهد.. الصور الأولى من حفل زفاف هاجر أحمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العصير برئ.. مفاجأة فى وفاة 3 أطفال بـ عصير مسموم بفرشوط

وقف برنامج لميس الحديدي لمدة شهر.. إعرف السبب

اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 على هذا الرابط .. بعد قليل

حلوا الكفن.. تحرك متوفى داخل النعش أثناء الصلاة عليه بالبحيرة|ما القصة؟

برقم الجلوس .. نتيجة الدبلومات الفنية 2021

زلزالان يضربان مصر في يوم واحد.. تعرف على المناطق المتضررة

إثيوبيا تواصل استفزازاتها لـ مصر والسودان بشأن سد النهضة

بتوقيع طارق شوقي.. قرار رسمي بحظر عقد امتحانات في شهر ديسمبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من العصر البطلمي.. اكتشاف حطام سفينة مصرية قديمة تحت مياه المتوسط|صور

شاهد صبي شجاع ينقذ أخته من بين فكي أسد مفترس

وزير الكهرباء يباشر أول يوم عمل من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

شاهد قطة مولودة بـ4 آذان.. ومفاجأة بعد تبنيها.. صور

فيديو

فيديوجراف.. اعترافات قاتـل الراقصة الأجنبية بالتجمع

فيديو جراف.. وفاة صاحبه .. انهيار عقار الوراق

فيديوجراف.. قصة عارضة أزياء مصرية تخلصت من زوجها وطبخته

فيديو جراف| دياب ليس الأول.. أزمات المطربين مع نصر محروس

المزيد

ساحة رأي

هدى الشاذلي تكتب: حياة كريمة لشعب كريم

عبد الفتاح طارق يكتب: علماء في فيس بوك ولكن»

دعاء سيد عبد الوهاب تكتب: مبادرة كريمة لحياة كريمة

رمضان البيه يكتب: رسائل

إيمان راغب تكتب: خواطر من الساحل الشمالي

سعد الفقي يكتب : الرئيس السيسي وآل البيت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

هل يتحرك العالم لمواجهة الفيضانات الغاضبة؟

كريم جمال

خلينا متفقين إن الأصول أولاً وقبل أي شيء

شريف سمير

موت .. وفضيحة!

إيمان الدربي

عنف الأزواج

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

اﻟﻤﺰﻳﺪ