تعرف كيف زُفت بشرة النجاح إلى عروس سوهاج بالثانوية الفنية التجارية

زغاريد وأنوار، زاهية ومضيئة فرحة عمت بأرجاء منزل الطالبة أسماء زكريا، الأولى على مدرسة سوهاج الفنية التجارية، نظام الخمس سنوات، بعد حصولها على نسبة 98%، فرحة بها لما توصلت إليه من نجاح باهر يجعل أسرتها شامخة الرأس.

"ألف ألف مبرك الأولى على الجمهورية يا أسماء عقبال نجاحك في حياتك اللي جايه يارب"، تلك الكلمات التي قالها وكيل التعليم التابع لإدارتها التعليمية، عندما كان يزف لهما بشرة نجاحها بمجموع 98%، وأنها احدى اوائل الجمهورية على بالثانوية الفنية التجارية نظام الخمسة سنوات.

"بابا بعد ما عرف النتيجة ندم أنه مدخلنيش ثانوية عامة لكننا رضينا بأمر الله يمكن لو كنت دخلتها مكنتش جبت مجموع حلو"، بهذه الكلمات بدأت الطالبة العشرينية أسماء زكريا، ابنة محافظة سوهاج، حديثها مع موقع صدى البلد، مشيرة إلى أنها مُتحمسة وبشدة لما هو آتٍ في حياتها التعليمية وتتمنى الخير من الله دائمًا.

كما اشترط والدها على زوج نجلته أن تُكمل تعليمها حتى الحصول على شهادة الدراسة الجامعية بمشيئة الرحمن.