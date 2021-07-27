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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان يواصل بيع الإخوان.. تركيا تعلن دعمها للشعب التونسي

قيس سعيد وأردوغان
قيس سعيد وأردوغان

أجري وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، مكالمة هاتفية، مع نظيره التونسي، علي خلفية الأحداث الأخيرة في تونس.  

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وأكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في مكالمة هاتفية، اليوم الثلاثاء، لنظيره التونسي، عثمان الجرندي، أن أنقرة تقف مـع الشعب التونسي وأنهـا مهتمـة بالاستقرار فـي تونـس.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قرر تعليق عمل البرلمان لمدة 30 يوما وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، وذلك إعمالاً للفصل 80 من الدستور التونسي.

وانتشرت قوات الأمن التونسي بشكل كثيف؛ لمنع وقوع صدام بين المواطنين وأنصار حركة النهضة، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام تونسية.

يأتي هذا فيما شهد محيط مجلس النواب التونسي، قبل قليل، مناوشات ومواجهات ورشق بالحجارة بين المواطنين المؤيدين لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيّد وأنصار حركة النهضة الذين تجمعوا منذ الصباح الباكر بساحة باردو، حسبما أفادت صحيفة "الشروق" التونسية.

وقالت إذاعة "موزاييك" التونسية إن الأمن التونسي منع  سفر رؤساء الأحزاب وشخصيات سياسية ونواب خارج تونس إعمالا بقرار الرئيس التونسي قيس سعيد، حيث حل الأخير البرلمان التونسي أمس الأحد، وأسقط الحكومة التي ترأسها هشام المشيشي.

وأضافت الإذاعة أنه تم منع سفر كل الوزراء والنواب المجمدين ورؤساء البلديات وكبار المسؤولين.

كما شمل منع السفر في تونس رؤساء الأندية ورجال الأعمال.

كما منعت السلطات الأمنية في مطار صفاقس طينة الدولي، المنصف الخماخم رجل الأعمال والنائب الثاني لرئيس بلديّة صفاقس ورئيس النادي الرياضي الصفاقسي من السفر إلى فرنسا. 

الإخوان تركيا أردوغان تونس الرئيس التونسي حركة النهضة البرلمان التونسي أنقرة مولود جاويش أوغلو

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