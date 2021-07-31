بسبب طفلة البيارة.. حبس رئيس قرية بالإسماعيلية سنة وغرامة 40 ألف جنيه

أصدرت محكمة جنح الإسماعيلية برئاسة المستشار يحي محمد يحي، قراراً بحبس عبد النبي حماد موسى رئيس قرية السبع آبار الغربية سابقاً، ومحمود السيد سلامة رئيس القسم الهندسي بالقرية سابقاً، سنة وغرامة مالية قدرها 200 جنيه، بسبب مصرع طفلة إثر سقوطها في بالوعة صرف صحي.



كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين بدفع مبلغ مالي قدره 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وإلزامهم بمصاريف الدعوتين الجنائية والمدنية.

وكانت النيابة العامة، برئاسة أحمد طنطاوي، وسكرتارية خالد عبد الرحيم، وجهت للمتهمين تهمة الإهمال والقتل الخطأ في القضية 3009 جنح أبو صير لسنة 2020.



وقرر محافظ الإسماعيلية إقالة رئيس القرية ومسؤول الإدارة الهندسية في الوحدة المحلية عقب الواقعة بيومين، وأصدر المحافظ بيانًا رسميًا نعى فيه وفاة الطفلة.

وتعرضت فتاة العام الماضي للسقوط في «بيارة» للصرف الصحي بمنطقة أبو جازية ما تسبب في وفاتها.

وكشفت تحقيقات الشؤون القانونية في محافظة الاسماعيلية عن إهمال رئيس القرية ومسؤول الإدارة الهندسية، ما تسبب في وفاة الطفلة رودينا محمود علي 5 سنوات.

كما كشفت التحقيقات عن تسلم القرية لمؤن من الأسمنت لإنشاء أغطية البالوعات المكشوفة لمنع سقوط أحد بها إلا أنه لم يتم إنشاؤها.

وتقدم المحامي حسين طاهر بحافظة مستندات وصور وفيديوهات أمام النيابة، أكدت صحة الواقعة وسقوط الطفلة الصغيرة في بلاعة صرف صحي بالقرية.

