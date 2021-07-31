عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

السوشيال ميديا ظلمتها.. وتراجعت عن خلع الحجاب | حكايات من رحلة انتصار الشراح

انتصار الشراح
انتصار الشراح

بعد صراع مع المرض وانتكاسات صحية متتالية، أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان وفاة انتصار الشراح النجمة الكويتية التي أحبها العالم العربي والمعروفة بالتنوع في أعمالها ما بين الكوميديا و الدراما.

وكتبت مي العيدان عبر تويتر: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله تعالى الغالية انتصار الشراح إلى رحمة الله بعد صراع مع المرض بالعاصمة البريطانية بمستشفى وليستون عزاؤنا إلى عائلتها ولكل محبينها رحلت بنت شارد بن جمعه من نفس الأرض التي رحل منها شارد. . باي باي لندن. . باي باي انتصار».

من هي انتصار الشراح 

انتصار الشراح مصرية الأصل، ولدت في طنطا 5 نوفمبر 1962، وانتقلت مع أسرتها إلى بلدها الأصل الكويت، تحديدًا إلى منطقة الشعب، كونها كويتية ولها أصول مصرية، والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت من أبرز طلاب دفعتها؛ شاركت عام 1961 في مسرحية "صقر قريش" الذي يعتبر أول ظهورٍ مسرحيٍ لها بعد التخرج.

دخلت انتصار الشراح عالم الفن عبر الفرق الغنائية في نهاية السبعينيات، ساعدها على ذلك صلة القرابة التي تجمعها مع الفنانة الراحلة مريم الغضبان، وشاركت عام 1981 في مسرحية "باي باي لندن" الشهيرة من بطولة النجم عبد الحسين عبد الرضا، الذي منحها هذه الفرصة الذهبية والفنان الراحل غانم الصالح، فكانت الانطلاقة الفعلية لمسيرتها في مجال التمثيل بفضل شعبية ونجاح هذه المسرحية.

مسيرة فنية هائلة للفنانة انشراح الصباح، حيث يبلغ رصيدها الفنى 55 مسرحية، وأكثر من 81 مسلسلا تليفزيونيا، و14 برنامجا كوميديا.

txt

بعد وفاة سيدة الكوميديا الخليجية.. معلومات لا تعرفها عن انتصار الشراح

حكاية انتصار الشراح مع الحجاب

في عام 2002 قررت انتصار الشراح ارتداء الحجاب، لكنها لم تعتزل التمثيل، بل بدأت في اختيار أدوارها بعناية وبشكل مختلف عن السابق ، وظهرت إنتصار الشراح بعد الحجاب في عدد من المسلسلات، منها "شر النفوس 3" عام 2010 ، "الملكة" عام 2011، "خادمة القوم" عام 2012 ، و"الوداع" عام 2013.

وكشفت انتصار الشراح في مقابلة صحفية أنها كانت تفكر في خلع الحجاب، ولكنها استغفرت الله وتراجعت عن هذه الخطوة، متعجبة من بعض الممثلات اللواتي ارتدين الحجاب ووصلن لمرحلة الرزانة، ثم تراجعن عنه.

أزمتها مع السوشيال ميديا

وفي مقابلة صحفية سابقة، أكدت انتصار الشراح أنها غير راضية عن الأجر الذي تحصل عليه، لأنه لا يتناسب مع خبرتها الفنية الكبيرة، موضحة السبب وراء ذلك، وهو أن المنتجين يقولون لها إنه ليس لديها عدد كبير من المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي، ولا تمتلك صفحات مثل باقي النجوم، مضيفة أنها لا تحب "السوشيال ميديا".

وقالت انتصار الشراح : "أعتقد أنه بعد عشرين عاماً من وجودي على الساحة الفنية اكتسبت الخبرات التي تميزني عن غيري، كما أنني أحترم نفسي ولا أتعامل إلا مع من يقدرني ويقدر خبراتي، بغض النظر عن مسألة الأجر بدليل أنني أعمل مع شركات الخليج".

انتصار الشراح وفاة انتصار الشراح من هي انتصار الشراح وفاة الفنانة انتصار الشراح معلومات عن انتصار الشراح

موضوعات متعلقة

تركي آل الشيخ ينعى الفنانة الراحلة انتصار الشراح

بدرية طلبة تنعى الفنانة الراحلة انتصار الشراح

ترشيحاتنا

نشرة أخبار الحوادث| انتحار طالبة بسبب امتحانات الثانوية العامة.. النيابة تحقق فى معركة المرج الدامية

الكويت.. قرارات جديدة من الطيران المدني بشأن القادمين من الخارج

وزير الخارجية الإسرائيلي يشن هجومًا على إيران في استهداف ناقلة نفطية

يولع الدوري.. أحمد موسى يوجه رسالة شديدة اللهجة لمجلسي الأهلي والزمالك

الديهي يكشف أسرارا خطيرة عن يهود إثيوبيا.. فيديو

أيقونة معمارية .. متحف "دبي المستقبل" ضمن الأجمل عالميا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو أديب: الشناوي لازم يحترف.. حرام يكمل في الدوري المصري

إيفرتون ينافس أهلي جدة على ضم قائد منتخب مصر

بعد معاناة طويلة مع المرض.. مي العيدان تعلن وفاة الفنانة انتصار الشراح

حاول إنقاذها فغرقا سويا.. مصرع أب وابنته بـ نهر النيل في العياط

هل انتشار النمل في البيت سحر أو حسد ؟ اعرف الحكم الشرعي

بعد أنباء خطبتهما.. صافيناز ورامي دياب يفجران مفاجأة للمتابعين على انستجرام

تبدأ سبتمبر المقبل| سحب الرخصة والغرامة حال عدم اتخاذك هذا الإجراء

دعاوى قضائية ضدهم.. الأهلي يشكو قنوات «الحدث» و«TEN» و«الزمالك» للأعلى للإعلام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد تفتيش حرب بالمنطقة الجنوبية العسكرية

صور .. ويجز وعفرتو وباتستيوتا ووزة وتوسكيني.. في أضخم حفلات العلمين الجديدة

بهذه الأدلة.. أحمد حسن ينفي تهمة تحرشه بـ سما وينسى الدليل الأهم|صور

قادمة في سفينة آسيوية.. شاهد خنفساء خطيرة تهدد أمريكا|صور

فيديو

اقتربت من السكان.. حرائق لبنان تلتهم 500 فدان صنوبر وبلوط "فيديوجراف"

فيديو جراف.. حل سحري لمشاكل الرجال الجنسية.. التين الشوكي |صيدلية ربانية

لماذا انسحب اللاعب المصري من المشاركة في أولمبياد طوكيو.. "فيديوجراف"

في مستشفيات شهيرة .. تفاصيل أكبر قضـية إتجار في الأعضـاء البشرية

المزيد

ساحة رأي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. مثنى وثلاث ورباع

أحمد شيخو يكتب: نحو مؤتمر الحوار العربي - الكردي

د. سلامة عمر يكتب: رسالة لكل طالب علم

د.محمد عونى يكتب: الأموال والصفقات المميزة وجهان لعملة واحدة

فاطمه شنان تكتب: المال والبنون زينة الحياة الدنيا

د.فتحي حسين يكتب: تونس الخضراء تتحرر من فساد الإخوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

البصق ظاهرة عدوانية تهدد صحة المواطنين

محمد أرسلان

قصة صعود وأفول نهضة الإخوان

كريمة أبو العينين

لوكاشينكو يعظ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة المجتمع والقضاء على البطالة

د. محمد مبروك

ماذا يحدث في تونس؟

إبراهيم شعبان

تونس بخير بعد الإطاحة بالنهضة

المستشار سُليمان عبدالغفار

مواجهة «الإحباط» بِالإبداع

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نظرية المؤامرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ