السوشيال ميديا ظلمتها.. وتراجعت عن خلع الحجاب | حكايات من رحلة انتصار الشراح

بعد صراع مع المرض وانتكاسات صحية متتالية، أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان وفاة انتصار الشراح النجمة الكويتية التي أحبها العالم العربي والمعروفة بالتنوع في أعمالها ما بين الكوميديا و الدراما.

وكتبت مي العيدان عبر تويتر: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله تعالى الغالية انتصار الشراح إلى رحمة الله بعد صراع مع المرض بالعاصمة البريطانية بمستشفى وليستون عزاؤنا إلى عائلتها ولكل محبينها رحلت بنت شارد بن جمعه من نفس الأرض التي رحل منها شارد. . باي باي لندن. . باي باي انتصار».

من هي انتصار الشراح

انتصار الشراح مصرية الأصل، ولدت في طنطا 5 نوفمبر 1962، وانتقلت مع أسرتها إلى بلدها الأصل الكويت، تحديدًا إلى منطقة الشعب، كونها كويتية ولها أصول مصرية، والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت من أبرز طلاب دفعتها؛ شاركت عام 1961 في مسرحية "صقر قريش" الذي يعتبر أول ظهورٍ مسرحيٍ لها بعد التخرج.

دخلت انتصار الشراح عالم الفن عبر الفرق الغنائية في نهاية السبعينيات، ساعدها على ذلك صلة القرابة التي تجمعها مع الفنانة الراحلة مريم الغضبان، وشاركت عام 1981 في مسرحية "باي باي لندن" الشهيرة من بطولة النجم عبد الحسين عبد الرضا، الذي منحها هذه الفرصة الذهبية والفنان الراحل غانم الصالح، فكانت الانطلاقة الفعلية لمسيرتها في مجال التمثيل بفضل شعبية ونجاح هذه المسرحية.

مسيرة فنية هائلة للفنانة انشراح الصباح، حيث يبلغ رصيدها الفنى 55 مسرحية، وأكثر من 81 مسلسلا تليفزيونيا، و14 برنامجا كوميديا.

حكاية انتصار الشراح مع الحجاب

في عام 2002 قررت انتصار الشراح ارتداء الحجاب، لكنها لم تعتزل التمثيل، بل بدأت في اختيار أدوارها بعناية وبشكل مختلف عن السابق ، وظهرت إنتصار الشراح بعد الحجاب في عدد من المسلسلات، منها "شر النفوس 3" عام 2010 ، "الملكة" عام 2011، "خادمة القوم" عام 2012 ، و"الوداع" عام 2013.

وكشفت انتصار الشراح في مقابلة صحفية أنها كانت تفكر في خلع الحجاب، ولكنها استغفرت الله وتراجعت عن هذه الخطوة، متعجبة من بعض الممثلات اللواتي ارتدين الحجاب ووصلن لمرحلة الرزانة، ثم تراجعن عنه.

أزمتها مع السوشيال ميديا

وفي مقابلة صحفية سابقة، أكدت انتصار الشراح أنها غير راضية عن الأجر الذي تحصل عليه، لأنه لا يتناسب مع خبرتها الفنية الكبيرة، موضحة السبب وراء ذلك، وهو أن المنتجين يقولون لها إنه ليس لديها عدد كبير من المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي، ولا تمتلك صفحات مثل باقي النجوم، مضيفة أنها لا تحب "السوشيال ميديا".

وقالت انتصار الشراح : "أعتقد أنه بعد عشرين عاماً من وجودي على الساحة الفنية اكتسبت الخبرات التي تميزني عن غيري، كما أنني أحترم نفسي ولا أتعامل إلا مع من يقدرني ويقدر خبراتي، بغض النظر عن مسألة الأجر بدليل أنني أعمل مع شركات الخليج".