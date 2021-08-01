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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمى تعلن عن وظيفة رئيس قسم التمويل والمنح بالمعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم.. تفاصيل

البحث العلمى
البحث العلمى

 

 

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية والمعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم IIASA تعلن الأكاديمية عن وظيفة رئيس قسم التمويل و المنح بالمعهد، تتضمن المهام الرئيسية لهذا المنصب:

- الإدارة الإستراتيجية لوظائف المالية والمحاسبة في المعهد
- تحديد المخاطر المالية والتخفيف من حدتها
- عمليات الميزانية السنوية و إعداد البيانات المالية الأولية والسنوية للمعهد
الدعم المالي والإداري لدورة الحياة الكاملة للمشاريع البحثية الممولة من طرف ثالث

واوضحت الأكاديمية أنه ولمزيد من التفاصيل عبر هذا الرابط


http://www.asrt.sci.eg/international-grants-ar/iiasa-10/?lang=ar

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وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم  تعلن الأكاديمية عن  وظيفة اخصائى اتصالات  بالمعهد  تتضمن المهام الرئيسية لهذه الوظيفة :

-مساعدة رئيس القسم في توفير التوجيه الاستراتيجي الواسع لـقسم الاتصالات والعلاقات الخارجية والعمل مع رئيس القسم في توجيه الموظفين وتطويرهم وتدريبهم،

- العمل مع رئيس القسم في إدارة العمليات اليومية للقسم، يمكن أن يتراوح ذلك من إدارة المشاريع (على سبيل المثال، منشور رئيسي، حملة اتصالات، حدث دولي، برنامج أنشطة لدولة عضو) إلى تطوير متعلق بالعلوم و مراجعة المواد (على سبيل المثال، مواد الإحاطة والبيانات الصحفية، وتقارير للدول الأعضاء، ومحتوى وسائط متعددة ومواد أخرى)كل المهام التي يقوم بها المرشحون المختارون ستكون في مقر IIASA  بالنمسا.

واوضحت أنه لمزيد من التفاصيل:
http://www.asrt.sci.eg/international-grants-ar/iiasa-9/?lang=ar

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أكاديمية البحث العلمي البحث العلمي العلاقات الخارجية التكنولوجيا

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