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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا تكشف عن 5 طرازات من لاند كروزر 300 موديل 2022

تويوتا تكشف عن 5
تويوتا تكشف عن 5 طرازات من لاند كروزر 300 موديل 2022

كشفت شركة تويوتا عن نسختها لاند كروزر 300 موديل 2022، والتي تنطلق للمرة الأولى داخل سوق السيارات الجنوب إفريقي خلال شهر أغسطس الجاري.

وتعد هذه النسخة واحدة من الإصدارات الشهيرة المقدمة من قبل العلامة التجارية اليابانية والتي تنتمي لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات.

 

و تعتزم تويوتا في جنوب افريقيا أن تدفع بهذه السيارة عبر 5 طرازات من التجهيزات، و تشمل 300 GX-R 3.3D ، ZX 3.3D و GR-S 3.3D، بالإضافة إلى ZX 3.5T  و النسخة عالية التجهيز GR-S 3.5T 300، بينما تعتمد السيارة على عجلات رياضية متوسط الحجم، مدعومة بجنوط معدنية ذات تصميم هندسي انيق ، مع مصابيح أمامية تعمل بتقنية LEDLIGHT، و شبكات متعددة القاطع الهوائية، و مصابيح ضباب نهارية، بالإضافة إلى اقطاب ثنائية على جانبي السقف.

مواصفات تويوتا لاند كروزر 300 موديل 2022

 

زودت النسخة 300 GX-R 3.3D بمحرك سداسي الاسطوانات سعة 3300 سي سي، متصل بشاحن توربيني يستطيع أن ينتج قوة قدرها 304 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 700 نيوتن/متر، بينما حصلت كلا من النسخة ZX 3.3D و GR-S 3.3D على محرك من طراز V6 بسعة 3500 سي سي.

 

كما تمتعد الإصدارات عالية التجهيز على محرك بنزين متصل بشاحن توربيني، قادر على انتاج قوة 409 حصان،  مع 650 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى العديد من التجهيزات الفنية التي تتعلق بأنظمة الامن و السلامة و عناصر التحكم و الرفاهية، و تشمل شاشة لعرض الوسائط المتعددة يبلغ قياسها 12.3 بوصة، مع نظام صوتي و ترفيهي يصل لـ 14 مكبر صوت من طراز JBL، و فتحة سقف بانوراما.

أسعار السيارة تويوتا لاند كروزر 300 موديل 2022

 

الفئة الأولى GX-R 3.3D بسعر يبدأ من 88.525 دولار. 

الفئة الثانية ZX 3.3D بسعر يبدأ من 121.422 دولار.

الفئة الثالثة GR-S 3.3D بسعر يبدأ من 124.613 دولار. 

الفئة الرابعة ZX 3.5T بسعر يبدأ من 123.595 دولار. 

الفئة الخامسة GR-S 3.5T بسعر يبدأ من 126.745 دولار.

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