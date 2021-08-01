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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مياه الفيوم يمنح درع التميز لـ ١٣ مهندسا وفنيا

رئيس
رئيس

منح اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، درع التميز لـ ١٣ مهندسا وفنيا بقطاع مياه الشرب نظير تفانيهم وإخلاصهم فى العمل ومساهمتهم الفعالة في حل مشاكل المواطنين سواء المتعلقة بانقطاعات أو كسور أو انفجارات في خطوط مياه الشرب فى وقت قياسى يضمن استمرارية الخدمه للمواطن.

 

وأشار درة، إلي أن درع التميز شمل تكريم قيادات قطاع المياه المهندس مجدى صبحى مستشار رئيس الشركة والمهندس سامى كامل رئيس قطاع المياه والمهندس أحمد توبة رئيس صيانة إطسا والمهندسة سمر عيد رئيس صيانه إبشواى والمهندس أحمد على رئيس صيانة يوسف الصديق، وشمل التكريم أيضا الفنيين رمضان فتحى من مركز صيانة اطسا ويوسف نصر غيضان من مركز صيانة يوسف الصديق وشعبان رمضان من صيانة ابشواى.

 

وأضاف رئيس الشركة، أن درع التميز شمل 4 مهندسات بمحطة مياه العزب الجديدة وذلك لقيامهم بمجهودات غير عادية في أعمال الصيانة الكهربائية بالمحطة حيث يقومن ببعض الأعمال الدقيقة في صيانة لوحات الجهد المتوسط والمنخفض وهم المهندسة منى حسن ربيع والمهندسة أماني رمضان عويس والمهندسة سمر مختار عبد الستار والمهندسة هاجر علاء محمد.

 

كما تم منح المهندس بيتر سامى درع التميز لدوره فى استخراج رخصة المبنى الإدارى الجديد.

 

 

الإسكان: 12 مليار جنيه إجمالي استثمارات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم خلال 7 سنوات

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رئيس شركة مياة الشرب درع التميز 13 مهندس

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