فتاوى تشغل الأذهان .. هل تجوز صلاة التسابيح للميت.. هل الانتحار مع الإيمان بالله حرام أم حلال؟ .. الإفتاء تجيب

ما حكم الزوجة التي ترفض الحمل؟

هل تجوز صلاة التسابيح للميت؟

هل الانتحار مع الإيمان بالله حرام أم حلال؟

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددًا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان، نرصد أبرزها في تقرير يرصد فتاوى تشغل الأذهان:

هل تجوز صلاة التسابيح للميت؟ .. سؤال ورد للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، إنه يجوز شرعًا، وأن تهب ثوابها للميت.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، كيفية أداء صلاة التسابيح.

وقالت الدار: تصلى صلاة التسابيح أربع ركعات «أى بتسليمة واحدة» فى كل ركعة في صلاة التسابيح تقرأ بفاتحة الكتاب وسورة «أى سورة تختارها».

وأضافت: بعد القراءة مباشرة وقبل الركوع تقول وأنت قائم هذه التسبيحات «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 15 مرة ، ثم تركع وبعد التسبيح المعتاد فى الركوع تقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات.

وأكملت: ثم ترفع رأسك من الركوع قائلًا: سمع الله لمن حمده ... إلخ، ثم تقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات.

ثم تهوى ساجدًا وبعد التسبيح المعتاد فى السجود تقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات.

ثم ترفع رأسك من السجود بين السجدتين بعد الدعاء المعتاد فتقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات.

ثم تسجد وبعد التسبيحات المعتادة فى السجود تقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات ثم ترفع رأسك من السجود وتجلس القرفصاء فى استراحة خفيفة بين السجود والقيام وتقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات، فذلك 75 مرة فى كل ركعة.

واختتمت الدار : أن تفعل ذلك 4 مرات أي في الركعات الأربع فيكون 300 تسبيحة، وهذه طريقة صلاة التسابيح.



هل الانتحار مع الإيمان بالله حرام أم حلال؟

هل الانتحار مع الإيمان بالله حرام أم حلال.. سؤال ورد للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، إن هذا السؤال غريب، مضيفًا : كيف يجرؤا على هدم بناء الله، جعل الإسلام حفظ النفس مقصدًا من أَولىٰ وأعلىٰ مقاصده حتىٰ أباح للإنسان مواقعة المحرم في حال الاضطرار؛ ليُبقي علىٰ حياته ويحفظها من الهلاك.

وقال مركز الأزهر عبر صفحته بـ«فيسبوك»، أن الإسلام جاء موافقًا للفطرة البشرية السّوية، ومؤيدًا لها، لذا كان من العجيب أن يُخالِف الإنسان فطرته، وينهي حياته بيده؛ ظنًا منه أنه يُنهي بذلك آلامه ومُشكلاته.

وتابع: ولكن الحق علىٰ خلاف ذلك، لا سيما عند من آمن بالله واليوم الآخر، فالمؤمن يعلم أنّ الدنيا دار ممر لا مقر، وأن الآخرة هي دار الخُلود والمُستقَر، وأن الموت هو بداية الحياة الأبدية لا نهايتها.

وأشار إلى أن الآخرة دار حساب وجزاء، وأن الدنيا لا تعدو أن تكون دار اختبار وافتتان ومكابدة؛ قال سبحانه: «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ» [البلد: 4]، وقال عز من قائل: «وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ» [الأنعام: 165]، موضحًا: وهذا بلا شك يوضح دور الاعتقاد والإيمان في الصبر علىٰ الحياة الدنيا وبلاءاتها، وتجاوز تحدياتها.

ولفت إلى أن المؤمن يرىٰ وجود الشَّدائد والابتلاءات سُنّة حياتيّة حتميّة، لم يخلُ منها زمانٌ، ولم يسلم منها عبد من عباد الله؛ بَيْدَ أنها تكون بالخير تارة، وبالشَّر أخرىٰ، بالعطاء أوقاتًا، وبالحرمان أخرىٰ، قال سُبحانه: «وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ» [الأنبياء: 35]، ويعلم حقيقة الابتلاء الذي يحمل الشَّر من وجه، ويحمل الخير من وجوه؛ إذ لا وجود لشرٍّ محض.



رمضان عبد المعز: مؤتمر الغد يحارب الإرهاب بخيرة علماء مصر والوطن العربي



قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامى، إن مؤتمر دار الإفتاء المصرية المقرر انعقاده غدًا الاثنين تحت عنوان "مؤسسات الفتوى في العصر القمي تحديات التطوير وآليات التعاون" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعد خطوة مهمة جدًا.

وأضاف «عبد المعز» خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "dmc"، اليوم الأحد، أن مؤتمر الغد هو خطوة مهمة جدًا في مسار الدار نحو العالمية وتأكيد لريادتها العالمية ودورها.

وأوضح أن أن الشاعر أحمد شوقي قال: " قُم في فَمِ الدُنيا وَحَيِّ الأَزهَرا، وَاِنثُر عَلى سَمعِ الزَمانِ الجَوهَرا"، مؤكدًا أنه لا يمكن لأحد أن ينكر دور الأوقاف المصرية أنها في تطوير مستمر.

خيرة العلماء لمحاربة التطرف

وأشار إلى أن أن المؤتمر يحضره خيرة العلماء في مصر والوطن العربي والإسلامي، معربًا عن سعادته لكون أحد هذه الرموز العالم الجليل خالد الجندي، بما يدل على ثقة المؤسسة الدينية في الدعاة العلماء المخلصين، مشددًا على أن هذا المؤتمر أمر هام جدًا لمحاربة التطرف والإرهاب والفكر الشاذ والجماعات الضالة، مؤجهًا الشكر والتقدير والتحية للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.

ما حكم الزوجة التي ترفض الحمل؟ .. أمين الفتوى يجيب

ما حكم الزوجة التي ترفض الحمل والاكتفاء بما عندها من أطفال.. سؤال ورد للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، إن الأمر مسألة اختيارية للزوج والزوجة ، وتعود للاتفاق بين الزوج والزوجة.

ما حكم رفض الزوجة الإنجاب، علمًا بوجود طفلين؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع " فيسبوك ".

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء بأن مسألة الإنجاب من الحقوق المشتركة بين الزوجين، وهي أثر مترتب على عقد الزواج الصحيح.

وأوضح " شلبي" في بيانه حكم رفض الزوجة الإنجاب أن قرار الإنجاب أو عدمه قرار مشترك بين الزوجين وهو حق لهما معًا مثله كالميراث والعلاقة بينهما؛ فلا يجوز لطرف ارغام الآخر على قرار بعينه واجباره عليه.

ونوه أمين الفتوى: بل لابد أن يتناقش الزوجان بهدوء ويعددوا اوجه الافادة والضرر ويتفقا على ما فيه المصلحة لهما.