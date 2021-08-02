عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

اخرهم رامي صبري.. ديوهات غنائية بين فنانين وأقاربهم الراحلين

رامي صبري وشقيقه
رامي صبري وشقيقه

يرتبط العديد من نجوم الفن بعائلتهم ، وفي حالة رحيل أحد منهم يبدأ كل منهم في محاولة تذكر من رحل عنهم ، وأصبحت في الاونه الأخيرة ، أحيا عدد من الفنانين رحيل أقاربهم حيث قاموا بتقديم ديو غنائي معهم رغم وفاتهم .

 

ويرصد صدى البلد أبرز الديو الغنائي الذي حدثت خلال الفترة الأخيرة بين نجوم وأحد أفراد عائلتهم المتوفيين . 

 

 

رامي صبري وشقيقه كريم:

 

طرح الفنان رامي صبري أحدث أغانية  "حالة اكتئاب"  وهي ديو مع شقيقه الراحل كريم صبري وذلك على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .

 

يظهر في بداية الأغنية رسالة رامي صبري لشقيقه إذ أكد أن الأغنية إهداء لشقيقه الراحل، ولم يتقاض أي شخص ساهم في العمل عائدًا ماديًّا، مطالبًا بالدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة.

 

وكتب رامي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي  "فيسبوك: "هتسمعوا دويتو حالة اكتئاب اللي كلنا حضرناه في الفترة اللي فاتت بعد وفاة أخي الغالي كريم صبري، دايما كنت بقول لكريم نغني مع بعض وهو كان بيرفض لسبب إنه عاوز يغني أول أغنية من غير مساعدتي وده كان من وجهة نظره اللي مكنتش مقتنع بيها».

 

 

وأضاف رامي: «بس كنت دايما بسيبه براحته.. لحد لما توفى في صدمة ليا وللجميع.. كنت غالي عليا أوي يا حبيبي...في الجنة إن شاء الله، ربنا يرحمك ويصبرنا أنا ووالدتك ووالدك وإخواتنا على غيابك وعدم وجودك معانا في البيت يا ريت كل اللي يشوف الفيديو يدعيله".

 

 

مريم منيب ووالدها عامر منيب :

 

حقق فيديو أغنية "عامل إيه في حياتك"، للمطربة المصرية الشابة مريم عامر منيب، أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب"، بعد طرحها بـ5 أيام فقط، بمناسبة الذكرى الـ8 لوفاة والدها المطرب المصري الراحل عامر منيب.

واستعانت مريم بأغنية قديمة لوالدها سبق وطرحها عام 2008 ضمن ألبوم "حظي من السما"، وتم تنفيذها بشكل "دويتو غنائي" بينهما، بعد الاستعانة بفريق عمل الأغنية الشاعر تامر حسين والملحن عمرو مصطفى والموزع أحمد عادل.

 

وأضاف الشاعر تامر حسين جملا جديدة للأغنية للتماشى مع الحالة المراد الوصول لها، لتصبح مثل حوار بين عامر منيب وابنته مريم.

ورحل المطرب المصري عامر منيب عن عالمنا عام 2011 بعد رحلة فنية لم تتجاوز 15 عاما، نجح خلالها في حجز مكانة رفيعة في قلوب الجماهير والأصدقاء بالوسط الفني.

 

وكانت مريم ابنة منيب طرحت الفيديو وكتبت عبر حسابها على "تويتر" وقالت: "أكثر حاجة أثرت فيا إن اسمي بان جنب اسمك يا حبيب قلبي.. الله يرحمك يا أغلى ما عندي".

هاني حسن الأسمر ووالده:

 

كشف هاني حسن الاسمر  نجل الفنان حسن الأسمر، ، استعداده إلى إعادة إحياء أغاني والده الراحل، لافتًا إلى أنه يحضّر لأغنية جديدة ديو  تحمل عنوان «دوابه»، وفي الأغنية يستعين ابن الفنان «الأسمر» بصوت والده ليصنع «ديو» يجمع بينهما في أغنية واحدة.

 

قال «الأسمر» عبر برنامج «The Insider»، المُذاع عبر قناة «دبي»: «أغنية (دوابه) هيبقى فيها دخول للوالد الله يرحمه، أنا برد عليه بكوبليهات، والأغنية دي هو كان عاملها بس أنا بأخد جزء منها وبكمل عليه».

 

علّق هاني الأسمر على التشابه بين فكرته وابنة الراحل «منيب»، قال: «شوفتها طبعًا أغنيتها كانت جميلة وعظيمة جدًا، بسأنا وأبويا الله يرحمه عملنا (ديو) في أغنية (صياد لم الشباك يابني) واتصورت وكنا بنتكلم عن الحب وأن أب خايف على ابنه من الحُب».

 

كشف نجل الفنان حسن الأسمر، والذي يدعى هاني، استعداده إلى إعادة إحياء أغاني والده الراحل، لافتًا إلى أنه يحضّر لأغنية جديدة تحمل عنوان «دوابه»، وفي الأغنية يستعين ابن الفنان «الأسمر» بصوت والده ليصنع «ديو» يجمع بينهما في أغنية واحدة.

رامي صبري مريم منيب عامر منيب الديو شقيقه كريم

موضوعات متعلقة

هاني شاكر يطرح أغنية وأنت غايب باللهجة الخليجية.. فيديو

أمير كرارة يظهر في أحدث برومو لفيلم موسى.. فيديو

صدفة.. كواليس اجراء عصام شعبان عبد الرحيم عملية في القلب وتطورات حالته..فيديو

سر تأجيل ألبوم وجع قلبي لـ مصطفي كامل

تعرف على موعد وصول جثمان انتصار الشراح من لندن لدفنه بالكويت

الصورة الأولى لـ نجل شعبان عبد الرحيم بعد إجرائه عملية في القلب| خاص

أحمد فتحي يعلن لـ صدى البلد إصابته بفيروس كورونا ويكشف عن تطورات حالته الصحية "خاص"

رامي صبري يطرح حالة اكتئاب بدويتو مع شقيقه الراحل كريم.. فيديو

ترشيحاتنا

نشرة التحقيقات| فرنسا تحذر إثيوبيا.. سر سقوط جماعة الإخوان في الدول العربية

17 اختصاصا لمركز حماية البيانات الشخصية وفقا للقانون

«التايكوندو» يكشف كيف توج سيف عيسى وهداية ملاك بـ«برونزيتين» في الأولمبياد؟.. فيديو

تقرير مغربي: 54 فريقا سيشاركون في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل حتى الآن

تقارير تونسية: نقل الغنوشي إلى المستشفى العسكري إثر تدهور حالته الصحية

أدعية وأذكار تسهل النوم وتزيل الأرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر أول صور للعملات البلاستيكية الجديدة فئة 10 و20 جنيها

علامات البيت المصاب بالعين والحسد .. 13 علامة تميزه وأفضل طريقة لعلاجه

أول ظهور بعد الزواج.. حمدى فتحى وزوجته يخطفان الأنظار

رئيس نادي النجوم يعلن انتقال كريم فؤاد للأهلي ويكشف موعد الإعلان الرسمي.. خاص

انتقال رمضان صبحي للزمالك .. خالد الغندور يحسم الجدل

الصحة تكشف عن سبب تأخر رسائل لقاح كورونا للمواطنين

لا ترتبط من الوسط الفني .. زواج نيللي كريم وهشام عاشور يهزم فارق السن

قرار عاجل من الكويت بشأن استئناف السفر مع مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر أول صور للعملات البلاستيكية الجديدة فئة 10 و20 جنيها

زوجة رئيس الوزراء البريطاني تفجر مفاجأة حملها الثاني وتعلن موعد الولادة

أثناء تصوير فيديو.. سقوط نجمة TikTok الصينية Qiumei في حادث مروع|صور

مختل يقتحم ملعب كرة قدم ويطعن طفلا بسكين في السعودية

فيديو

الحرب شغالة.. الزمالك يشكو الأهلي وقناته وسيد عبدالحفيظ

فيديوجراف.. يعالج أمراض نادرة.. المشروع القومي للتبرع بالبلازما

محفظ قرآن يضحي بحياته من أجل ابنته في العياط.. ما القصة "فيديوجراف"

شبه تريزيجيه ويصغرها بـ8 سنوات.. من هو خطيب نيللي كريم الجديد "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

عادل مبروك يكتب: بدون انذار

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «6»

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (13)

نرمين الشال تكتب: «الناجي الوحيد».. بين ذكاء المسوق وغفلة المستهلك

ثويبة صابر تكتب: إن بعض الظن إثم

محمود البسيوني يكتب: اختبارات الأوقات الصعبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

د.مجدي بدران

البصق ظاهرة عدوانية تهدد صحة المواطنين

محمد أرسلان

قصة صعود وأفول نهضة الإخوان

كريمة أبو العينين

لوكاشينكو يعظ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة المجتمع والقضاء على البطالة

د. محمد مبروك

ماذا يحدث في تونس؟

إبراهيم شعبان

تونس بخير بعد الإطاحة بالنهضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ