اخرهم رامي صبري.. ديوهات غنائية بين فنانين وأقاربهم الراحلين

يرتبط العديد من نجوم الفن بعائلتهم ، وفي حالة رحيل أحد منهم يبدأ كل منهم في محاولة تذكر من رحل عنهم ، وأصبحت في الاونه الأخيرة ، أحيا عدد من الفنانين رحيل أقاربهم حيث قاموا بتقديم ديو غنائي معهم رغم وفاتهم .

ويرصد صدى البلد أبرز الديو الغنائي الذي حدثت خلال الفترة الأخيرة بين نجوم وأحد أفراد عائلتهم المتوفيين .

رامي صبري وشقيقه كريم:

طرح الفنان رامي صبري أحدث أغانية "حالة اكتئاب" وهي ديو مع شقيقه الراحل كريم صبري وذلك على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .

يظهر في بداية الأغنية رسالة رامي صبري لشقيقه إذ أكد أن الأغنية إهداء لشقيقه الراحل، ولم يتقاض أي شخص ساهم في العمل عائدًا ماديًّا، مطالبًا بالدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة.

وكتب رامي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك: "هتسمعوا دويتو حالة اكتئاب اللي كلنا حضرناه في الفترة اللي فاتت بعد وفاة أخي الغالي كريم صبري، دايما كنت بقول لكريم نغني مع بعض وهو كان بيرفض لسبب إنه عاوز يغني أول أغنية من غير مساعدتي وده كان من وجهة نظره اللي مكنتش مقتنع بيها».

وأضاف رامي: «بس كنت دايما بسيبه براحته.. لحد لما توفى في صدمة ليا وللجميع.. كنت غالي عليا أوي يا حبيبي...في الجنة إن شاء الله، ربنا يرحمك ويصبرنا أنا ووالدتك ووالدك وإخواتنا على غيابك وعدم وجودك معانا في البيت يا ريت كل اللي يشوف الفيديو يدعيله".

مريم منيب ووالدها عامر منيب :

حقق فيديو أغنية "عامل إيه في حياتك"، للمطربة المصرية الشابة مريم عامر منيب، أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب"، بعد طرحها بـ5 أيام فقط، بمناسبة الذكرى الـ8 لوفاة والدها المطرب المصري الراحل عامر منيب.

واستعانت مريم بأغنية قديمة لوالدها سبق وطرحها عام 2008 ضمن ألبوم "حظي من السما"، وتم تنفيذها بشكل "دويتو غنائي" بينهما، بعد الاستعانة بفريق عمل الأغنية الشاعر تامر حسين والملحن عمرو مصطفى والموزع أحمد عادل.

وأضاف الشاعر تامر حسين جملا جديدة للأغنية للتماشى مع الحالة المراد الوصول لها، لتصبح مثل حوار بين عامر منيب وابنته مريم.

ورحل المطرب المصري عامر منيب عن عالمنا عام 2011 بعد رحلة فنية لم تتجاوز 15 عاما، نجح خلالها في حجز مكانة رفيعة في قلوب الجماهير والأصدقاء بالوسط الفني.

وكانت مريم ابنة منيب طرحت الفيديو وكتبت عبر حسابها على "تويتر" وقالت: "أكثر حاجة أثرت فيا إن اسمي بان جنب اسمك يا حبيب قلبي.. الله يرحمك يا أغلى ما عندي".

هاني حسن الأسمر ووالده:

كشف هاني حسن الاسمر نجل الفنان حسن الأسمر، ، استعداده إلى إعادة إحياء أغاني والده الراحل، لافتًا إلى أنه يحضّر لأغنية جديدة ديو تحمل عنوان «دوابه»، وفي الأغنية يستعين ابن الفنان «الأسمر» بصوت والده ليصنع «ديو» يجمع بينهما في أغنية واحدة.

قال «الأسمر» عبر برنامج «The Insider»، المُذاع عبر قناة «دبي»: «أغنية (دوابه) هيبقى فيها دخول للوالد الله يرحمه، أنا برد عليه بكوبليهات، والأغنية دي هو كان عاملها بس أنا بأخد جزء منها وبكمل عليه».

علّق هاني الأسمر على التشابه بين فكرته وابنة الراحل «منيب»، قال: «شوفتها طبعًا أغنيتها كانت جميلة وعظيمة جدًا، بسأنا وأبويا الله يرحمه عملنا (ديو) في أغنية (صياد لم الشباك يابني) واتصورت وكنا بنتكلم عن الحب وأن أب خايف على ابنه من الحُب».

كشف نجل الفنان حسن الأسمر، والذي يدعى هاني، استعداده إلى إعادة إحياء أغاني والده الراحل، لافتًا إلى أنه يحضّر لأغنية جديدة تحمل عنوان «دوابه»، وفي الأغنية يستعين ابن الفنان «الأسمر» بصوت والده ليصنع «ديو» يجمع بينهما في أغنية واحدة.