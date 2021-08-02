نشرة الفن| إصابة أحمد فتحي بفيروس كورونا.. وموعد وصول جثمان انتصار الشراح

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية ، التي كان من أبرزها الآتي:

كشف الفنان أحمد فتحي في تصريح خاص لصدى البلد عن إصابته بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" حيث جاء نتيجة مسحته الطبية إيجابية .

أعلن عدوية شعبان عبد الرحيم نجل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، عن إجراء شقيقه الأكبر عصام شعبان عبد الرحيم لعملية في القلب دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.

طرح الفنان رامي صبري أحدث أغانية "حالة اكتئاب" وهي ديو مع شقيقه الراحل كريم صبري وذلك على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .

أعلن مازن التميمي ، زوج الممثلة الكويتية الراحلة ​إنتصار الشراح​ عن موعد وصول جثمانها من العاصمة البريطانية لندن إلى الكويت بعد وفاتها أمس السبت في أحد المستشفيات هناك حيث كانت تتلقى العلاج.

كشف الفنان مصطفى كامل عن أسباب تأجيل ألبومه الغنائي الذي يحمل اسم "وجع قلبي" و كان من المفترض طرحه منذ أيام قليلة.

نشرت شركة “سينرجي“ للافلام برومو تشويقى جديد لـ فيلم ”موسى“ حيث شهد البرومو ظهور النجم أمير كرارة والذي يشارك كضيف شرف في الفيلم .

طرح الفنان هانى شاكر أغنية جديدة حملت اسم "وأنت غايب" ، عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .

كشفت الفنانة ميرهان حسين في تصريح لصدى البلد عن سبب تحمسها لخوض أولى تجاربها على المسرح ، حيث تشارك في مسرحية "شمسية و4 كراسي " مع النجم أشرف عبد الباقي .