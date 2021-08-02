نشرة الفن| إصابة أحمد فتحي بفيروس كورونا.. وموعد وصول جثمان انتصار الشراح

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية ، التي كان من أبرزها الآتي:
أحمد فتحي يعلن لـ صدى البلد إصابته بفيروس كورونا ويكشف عن تطورات حالته الصحية "خاص"
كشف الفنان أحمد فتحي في تصريح خاص لصدى البلد عن إصابته بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" حيث جاء نتيجة مسحته الطبية إيجابية .
نجل الفنان شعبان عبد الرحيم يجري عملية جراحية في القلب
أعلن عدوية شعبان عبد الرحيم نجل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، عن إجراء شقيقه الأكبر عصام شعبان عبد الرحيم لعملية في القلب دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.
رامي صبري يطرح حالة اكتئاب بدويتو مع شقيقه الراحل كريم.. فيديو
طرح الفنان رامي صبري أحدث أغانية "حالة اكتئاب" وهي ديو مع شقيقه الراحل كريم صبري وذلك على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .
تعرف على موعد وصول جثمان انتصار الشراح من لندن لدفنه بالكويت
أعلن مازن التميمي ، زوج الممثلة الكويتية الراحلة إنتصار الشراح عن موعد وصول جثمانها من العاصمة البريطانية لندن إلى الكويت بعد وفاتها أمس السبت في أحد المستشفيات هناك حيث كانت تتلقى العلاج.
سر تأجيل ألبوم وجع قلبي لـ مصطفي كامل
كشف الفنان مصطفى كامل عن أسباب تأجيل ألبومه الغنائي الذي يحمل اسم "وجع قلبي" و كان من المفترض طرحه منذ أيام قليلة.
أمير كرارة يظهر في أحدث برومو لفيلم موسى.. فيديو
نشرت شركة “سينرجي“ للافلام برومو تشويقى جديد لـ فيلم ”موسى“ حيث شهد البرومو ظهور النجم أمير كرارة والذي يشارك كضيف شرف في الفيلم .
هاني شاكر يطرح أغنية وأنت غايب باللهجة الخليجية.. فيديو
طرح الفنان هانى شاكر أغنية جديدة حملت اسم "وأنت غايب" ، عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .
ميرهان حسين تكشف لـ صدى البلد سبب تحمسها لخوض أولى تجاربها على المسرح
كشفت الفنانة ميرهان حسين في تصريح لصدى البلد عن سبب تحمسها لخوض أولى تجاربها على المسرح ، حيث تشارك في مسرحية "شمسية و4 كراسي " مع النجم أشرف عبد الباقي .