أولمبياد طوكيو.. اليوم منتخب اليد يختتم استعداداته لمواجهة ألمانيا في ربع النهائي

يخوض اليوم الااثنين منتخب مصر لكرة اليد تدريبه الأخير استعدادا لمواجهة ألمانيا في الثانية إلا ربع ظهر غد الثلاثاء في الدور ربع النهائي بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.



ويتدرب المنتخب تحت قيادة المدير الفني الإسباني روبرتو جارسيا باروندو في الواحدة والنصف ظهر اليوم الاثنين استعدادا لمواجهة ألمانيا، ويشمل برنامج التدريب الصباحي للمنتخب محاضرة بالفيديو للاعبين لمشاهدة فريق المانيا ودراسة اللاعبين وتحركاتهم و تدريب خفيف بالجيم.



وتأهل المنتخب لربع النهائي محققا 4 انتصارات في دور المجموعات بالأولمبياد كأول منتخب عربي واأفريقي يحقق ذلك، حيث احتل وصافة المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط خلف الدنمارك بطل العالم والمتصدر.



وفاز منتخب مصر على البرتغال 37-31 ثم خسر من الدنمارك 32-27 ثم فاز على اليابان 33-29 ثم على السويد 27-22 وأخيرا على البحرين 30-20.



بينما تأهل منتخب ألمانيا لربع النهائي محتلا المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط خلف منتخب فرنسا المتصدر وإسبانيا الوصيف.



وخسرت ألمانيا من إسبانيا 28-27 ثم فازت على الأرجنتين 33-25 وخسرت من فرنسا 30-29 وفازت على النرويج 28-23 وفازت على البرازيل 29-25.



ويرأس بعثة منتخب مصر أيمن صلاح عضو مجلس ادارة الاتحاد والجهاز الفنى بقيادة الإسباني روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني - أنطونيو يورينتي مدرب مساعد - فينيو لوزرت مدرب حراس المرمى - دكتور محمد شوقى طبيب المنتخب - نور أبو زيد مدير المنتخب.



و تضم قائمة اللاعبين كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد علي - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - أحمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الاحمر - محمد هشام سند - إبراهيم المصري - محمد ممدوح هاشم - وسام سامي نوار - أحمد عادل.

برنامج مواجهات الدور ربع النهائي لأولمبياد طوكيو

منتخب فرنسا في مواجهة منتخب البحرين

منتخب إسبانيا في مواجهة منتخب السويد

منتخب الدنمارك في مواجهة منتخب النرويج

منتخب مصر في مواجهة منتخب ألمانيا