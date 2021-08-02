قفزة هائلة في عدد ضحايا فيضانات الصين

فيضانات الصين

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، عن قفزة كبيرة في عدد القتلى من جراء الفيضانات الأخيرة تجاوز الـ300 متوفى.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، قالت حكومة مقاطعة خنان اليوم الاثنين إن 302 شخص لقوا حتفهم وما زال هناك 50 آخرون في عداد المفقودين.

وكانت الغالبية العظمى من الضحايا في مدينة تشنغتشو حاضرة المقاطعة، حيث توفي 292 شخصا وفقد 47 آخرون. وقال مسؤولون في مؤتمر صحفي إن عشرة آخرين لقوا حتفهم في ثلاث مدن أخرى.

وقد غمرت الأمطار القياسية مدينة تشنغتشو يوم 20 يوليو ، وحولت الشوارع إلى أنهار متدفقة وأغرقت شبكة مترو الأنفاق.

وأظهر تسجيل مصور نشر على الإنترنت أشخاصا محاصرين في عربات مترو مع ارتفاع منسوب المياه. ولقي 14 شخصا حتفهم في فيضانات في مترو الانفاق.

وفي وقت سابق، أجلت السلطات في الصين، 200 ألف شخص، من مدينة تشنجتشو، في مقاطعة خنان، وسط البلاد؛ بسبب الفيضانات التي غمرت المدينة.

ومن جهته، اعتبر الرئيس الصيني شي جين بينج، الأربعاء، أن الصين تواجه فيضانات "خطيرة للغاية".

وقال شي إن "سدود بعض الخزانات انفجرت.. ما تسبب بإصابات خطيرة وخسائر في الأرواح وبأضرار في الممتلكات.. السيطرة على الفيضانات في وضع خطير جداً"، مضيفا أن الأحداث بلغت "مرحلة دقيقة".