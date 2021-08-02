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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

12650 عملية جراحية من جمعية الأورمان لعلاج أمراض العيون لغير القادرين بالفيوم

جمعية الاورمان أثناء
جمعية الاورمان أثناء توقيع الكشف الطبى

 قامت جمعية  الأورمان  منذ بداية نشاط العمل فى مجال العيون وحتى الآن  فى إجراء 12650 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون لمرضى غير قادرين بقرى ونجوع محافظة الفيوم.

 

ضمن مشروعها لمكافحة العمى و استكمالاً لمبادرة " النور من حقك " والتى أطلقتها جمعية الأورمان وتستهدف علاج أمراض العيون لغير القادرين من خلال سلسلة من القوافل الطبية الموسعة.

 

الأورمان تنظم معرضا لتوزيع أثاث منزلي وأجهزة كهربائية بمركز إطسا بالفيوم

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تستهدف خلال الفترة القادمة مضاعفة أعداد مرضى العيون في القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجاً وفى أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمراض العيون في مصر والتى تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية .

 

وأضاف شعبان أن المبادرة أمتدت بجميع مراكز المحافظة، وأنه يأتى استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم علاج مرضى العيون غير القادرين.

 

وأشار شعبان إلى أن مبادرة " النور من حقك " يتم من خلالها توقيع الكشف الطبى على الأهالي في قراهم  وصرف العلاج الدوائى لمن يحتاج وعمل النظارات الطبية وإجراء عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية كل ذلك بالمجان تماماً دون أن يتحمل المريض أى أعباء تثقل كاهله.

 

والجدير بالذكر أن الأورمان نجحت وحتى الآن في توقيع الكشف الطبي على 950 ألف مريض من خلال القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية وإجراء العمليات الجراحية بتكلفة تصل إلى 270 مليون جنيه.

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جمعية الاورمان النور من حقك امراض العيون القادرين بالفيوم

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