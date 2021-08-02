تعرف على حقيقة حمل أمل علم الدين في توأم جديد من جورج كلوني

انتشرت شائعة في هوليوود خلال الأيام الماضية حول استعداد الممثل الأمريكي جورج كلوني لاستقبال توأم جديد من زوجته أمل علم الدين بحسب عدد من مواقع الفن العالمية.

أفادت الشائعات بأن أمل علم الدين حامل في توأم بعد 4 سنوات على ولادة توأمها الأول من النجم الشهير جورج كلوني.

يستمتع جورج كلوني الذي يبلغ من العمر 60 عاما بعطلته الصيفية حاليا مع عائلته وطفليه ألكسندر وإيلا، واحتفل بعيد ميلاد توأميه في إحدى الجزر الإيطالية.

قال ممثل عن الزوجين أمل وجورج كلوني في بيان له، إن الأنباء المتداولة حول حمل المحامية الشهيرة غير صحيحة، وإنهما يستمتعان بعطلتهما حاليا في أجواء أسرية بعيدا عن الأضواء.

وعبر جورج كلوني في لقاء صحفي سابق عن سعادته بأسرته الصغيرة التي انتبه لها مؤخرا، خاصة في فترة جائحة كورونا، التي قربته أكثر من عائلته وساعدته على الشعور بالامتنان والقلق في نفس الوقت على صحة طفليه.

كان جورج كلوني يشتهر بأنه أشهر عازب في هوليوود، ولم يتوقع الكثيرون زواجه في سن متأخرة، إلا أن بعد لقائه بالمحامية أمل علم الدين قرر الاستقرار وتأسيس أسرة.

مدرسة جورج كلوني

يستعد الممثل الأمريكي المخضرم جورج كلوني لاتخاذ خطوة جديدة في حياته المهنية، بعدما قدم كل شيء للفن سواء على مستوى التمثيل أو الإنتاج أو الإخراج ، وكتابة السيناريو بحسب وكالة رويترز.

يتعاون الممثل جورج كلوني ، مع صديقيه دون شيدل وكيري واشنطن بالتعاون مع مسئولي التعليم في لوس أنجلوس لفتح مدرسة لتدريب المراهقين على مهارات مثل التصوير السينمائي والإضاءة ووظائف مختلفة تحتاجها هوليوود.

مدرسة جورج كلوني المقرر إطلاقها خلال عام 2022، تستهدف توفير مسار وظائف مختلفة ذو رواتب جيدة لمن يجدون صعوبة في شق طريقهم بهوليوود، والحرص على تحقيق التنوع وتكافؤ الفرص.

وقال جورج كلوني في بيان له، إن هدفهم عكس أفضل صورة للتنوع في بلاده، عن طريق إنشاء برامج ثانوية لتعليم الشباب على استخدام الكاميرات والمونتاج والمؤثرات الصوتية والمرئية وأي مجال يساعد على تقدم صناعة السينما.

أخرج ومثل جورج كلوني مؤخرا في فيلم The Midnight Sky، مع فيليسيتي جونز وديفيد أويلو، وتم عرضه عبر منصة نتفليكس في الثالث والعشرين من ديسمبر الماضي.