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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أشرف عبد الباقي: لازم تتجوز مرة وإلا هتفضل فاكره إنه حاجة حلوة

صدى البلد

وجه الفنان أشرف عبد الباقي رسالة غامضة لجمهوره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر .

وغرد أشرف عبد الباقي قائلا: " كان لازم تتجوز على الأقل مرة واحدة فى حياتك وإلا حتعيش بقية عمرك فاكر إنها حاجة حلوة.


علق نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي على خبر مشاركة حمو بيكا في مسرحية "شمسية وأربع كراسي" مع النجم أشرف عبد الباقي.

 

وقال أشرف زكي لصدى البلد: "حمو بيكا هيطلع يعني بس في المسرحية.. الأمر لا يخص نقابة المهن التمثيلية بل أصبح في يد نقابة المهن الموسيقية".

 

كشف الفنان أشرف عبد الباقي عن ظهور مطرب المهرجانات حمو بيكا، كضيف شرف في مسرحيته الجديدة “ شمسية و 4 كراسي” التي سيبدأ عرضها يوم الخميس المقبل.

 

التواصل الاجتماعي مطرب المهرجانات الفنان اشرف عبد الباقى نقابة المهن الموسيقية

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