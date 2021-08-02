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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس 5 متهمين في واقعة غرق شقيق الفنان رامي صبري

رامي صبري وشقيقة
رامي صبري وشقيقة - أرشيفية

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، للمرة الثانية حبس 5 متهمين في واقعة مصرع شقيق الفنان رامي صبري غرقا عقب قفزه في ترعة المريوطية 15 يوم على ذمة التحقيقات. 


ويواجه المتهمون اتهامات احتجاز مواطنين بدون وجه حق، والتسبب في مقتل أحدهم، وإدارة منشأة طبية بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الصحة.


وأعلنت النيابة العامة أنها باشرت التحقيقات فى واقعة وفاة شاب غرقًا بترعة المريوطية بعد أن تلقت بلاغًا من مركز شرطة البدرشين بانتشال جثمان شابٍّ تُوفي غرقًا بترعة المريوطية حال هروبه من مركز غير مرخص لعلاج الإدمان، فتولت النيابة العامة التحقيقات.


وتوصلت تحقيقات النيابة العامة إلى أنه عقِبَ عِلْم ذوى المتوفى بتعاطيه موادَّ مخدِّرة سعوا إلى علاجه، وأودعوه بمصحة خاصة -غير مرخص لها- لعلاج الإدمان، وفي اليوم التالي لإيداعه بها هرب منها وقفز خلال ذلك فى ترعة مقابلة لها، ولم يتمكن من السباحة لعبورها فاستغاث لإنقاذه ولكن أحدًا لم يتمكن من نجدته فتُوفى.


وناظرت النيابة العامة جثمانه، وعاينت المصحة المذكورة، وكلفت إدارة العلاج الحرِّ بمعاينتها للوقوف على طبيعة نشاطها وبيان مدى الترخيص لها كمنشأة طبية واستيفائها الشروط الصحية.


وسألت النيابة العامة والد المتوفى واثنين عاونوه فى إيداع ابنه لدى المصحة، وشاهديْن أبصرا غرقه، كما سألت مُجرى التحريات فأكد غرق المتوفى أثناء هروبه من مصحة في عقار استأجره اثنان دون أن يكون أحدهما مقيدًا بنقابة الأطباء، ودون استيفائها التراخيص اللازمة لذلك، مع علم صاحب العقار بالأمر.


وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن الشاب غافل أفراد الآمن وقفز من أعلى السور عقب 24 ساعة فقط من إيداعه المصحة، لرفضه العلاج، وما أن لاحظ أفراد الأمن خروجه لاحقوه إلا أنه قفز مباشرة في الترعة المواجهة للمصحة ولكنه غرق ولم يتمكن من الخروج. 


كما كشفت التحريات الأولية عن أن المصحة التي تم إيداع شقيق المطرب رامي صبري بها تعمل دون ترخيص، وجارٍ فحص أوراق كيفية إدارة المنشأة المخصصة لعلاج الإدمان في الخفاء، والتحقيق مع مسئوليها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. 

وقال والد الشاب المتوفى، كريم صبري، إن نجله ظهرت عليه علامات الإدمان وحاول علاجه وتعافيه وإنقاذ جسده من السموم،  فوضعه داخل مصحة بمدينة البدرشين مساء السبت الماضي، إلا أنه عقب خروجهم رفض بقائه في المصحة فقفز من أعلى السور، محاولا الهرب فلم يجد أمامه سوى ترعة المريوطية فقفز بها، لعدم إجادته السباحة لقى مصرعه غرقا.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وتواصل التحقيق، وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة.

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