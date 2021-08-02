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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

رسميا.. شاومي تطلق هاتف Redmi Note 10 JE |مواصفات

رسميا.. شاومي تطلق
رسميا.. شاومي تطلق هاتف Redmi Note 10 JE .. مواصفات

أطلقت شركة شاومي الصينية رسميا هاتف Redmi Note 10 JE من سلسلة هواتف Redmi Note 10، والذي يعتبر الهاتف الثامن في المجموعة والتي تتميز بأنها من فئة الهواتف المتوسطة والشبابية التي تقدم مواصفات عالية مع سعر مناسب للمستخدمين. 


وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف شاومي Redmi Note 10 JE يأتي بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.5 بوصة، بجودة عرض FullHD +، تبلغ دقتها 2400 × 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا في الثانية، محمية بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 3 ، ومعدل IP68 لمقاومة الغبار والماء، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة مثبت على الجانب.

 

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ويقدم هاتف شاومي Redmi Note 10 JE،  بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير السيلفي، موجودة داخل ثقب أعلى منتصف الشاشة. 


ويحتوي هاتف شاومي Redmi Note 10 JE ، على بطارية كبيرة بقوة 4800 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 واط، ويعمل الهاتف الذكي بواجهة المستخدم MIUI 12، المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 11، مع فتحة للشحن من نوع USB من النوع C ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم . 


ويعمل هاتف شاومي Redmi Note 10 JE ، بواسطة معالج من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Qualcomm Snapdragon 480  من شركة كوالكوم الأمريكية، ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت من نوع  LPDDR4x، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 64 و 128 جيجابايت من نوع UFS 2.2، مع بطاقة MicroSD للتوسعة تصل إلى 1 تيرابايت. 


ولم يتم الكشف عن سعر هاتف Redmi Note 10 JE حتى الآن حيث سيتم إطلاقه في الأسواق بدءا من يوم 13 أغسطس الحالي ، وستبدأ رحلته فى الأسواق اليابانية أولا وليس من المعروف موعد إطلاق الهاتف فى الأسواق العالمية.

شركة شاومى هاتف Redmi Note 10 JE مواصفات هاتف Redmi Note 10 JE هواتف Redmi Note 10 هواتف شاومي

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