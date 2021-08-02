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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الممثلة الأمريكية كاثي جريفين تعلن إصابتها بسرطان الرئة

كاثي جريفين
كاثي جريفين

صدمت الممثلة الكوميدية الأمريكية كاثي جريفين محبيها بإعلان خبر إصابتها بسرطان الرئة في منشور مطول على حسابها بتطبيق انستجرام. 

مرض كاثي جريفين 

منذ سنوات حلقت كاثي جريفين التي تبلغ من العمر 60  عاما شعر رأسها كاملا تضامنا مع شقيقتها التي كانت تخضع للعلاج الكيميائي، لتلحق به حاليا في نفس الرحلة المؤلمة. 

وأعلنت كاثي جريفين في منشورها على انستجرام بأنها على وشك الخضوع لعملية جراحية لإزالة نصف رئتها اليسرى، وأنها مصابة بسرطان الرئة رغم أنها ليست مدخنة. 

وأوضحت كاثي جريفين أن الأطباء متفاءلون للغاية بشأن حالتها، وأن السرطان في المرحلة الأولى وسيتم احتوائه بالعملية والعلاج ولكنها تتوقع بأنها لن تخضع للعلاج الكيميائي أو الإشعاعي حتى الآن. 

وأشارت كاثي جريفين في منشورها إلى أن سرطان الرئة يعد ثالث أنواع السرطانات الأكثر شيوعا وانتشارا في الولايات المتحدة وفقا لمركز السيطرة على الأمراض. 

شقيقة كاثي جريفين التي حلقت رأسها من أجلها في يوليو 2017، توفيت في سبتمبر الماضي، ورحل شقيقها أيضا بنفس المرض عام 2014. 

كاثي جريفين هي ممثلة كوميدية مخضرمة، حاصلة على جائزتي إيمي والعديد من الترشيحات عن أدوارها التلفزيونية. 

كانت من أكثر النجوم المعارضين للرئيس السابق دونالد ترامب، وتعرضت لأزمات كثيرة بسبب إدارته. 

وأعلنت شبكة "سي إن إن" في 2017، عن فصلها للمذيعة الشهيرة كاثي جريفين، بعد نشرها صورة مسيئة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو مقطوع الرأس بينما تسيل الدماء منها.

وأضافت الشبكة الإخبارية الشهيرة في بيانها، أنها قررت إنهاء التعاقد مع "جريفين"، ومنعها من تقديم برنامجها "نيو ييرز إيف" الذي كانت تشتهر به بعد جلسة التصوير التي أضرب بها كثيرا. 

كاثي جريفين سرطان كاثي جريفين سرطان الرئة دونالد ترامب بي بي سي

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